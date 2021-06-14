***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme
14.06.2021 09:17
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
S
on değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 10/06/2021 10/06/2021 10346
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942092
BIST
12:031.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,85
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
12:038,3475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0467
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
12:0310,1209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0423
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
12:03499,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -7,63
|Açılış
|: 499,13
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler12:01
|OYYAT
|24,78
|42.124.042
|% 9,94
|
|BOBET
|5,62
|247.434.764
|% 5,05
|
|BMSCH
|6,09
|49.120.587
|% 3,22
|
|KRVGD
|16,57
|37.637.293
|% 3,11
|
|AKYHO
|1,80
|3.840.592
|% 2,86
|
|KLKIM
|12,67
|5.976.583
|% -1,71
|
|CANTE
|7,34
|8.577.581
|% -1,48
|
|AYDEM
|7,29
|3.878.528
|% -0,82
|
|ZRGYO
|1,62
|17.934.377
|% -0,61
|
|UNLU
|6,12
|7.630.444
|% -0,16
|
|BOBET
|5,62
|247.434.764
|% 5,05
|
|BASGZ
|9,88
|84.917.763
|% 2,17
|
|BMSCH
|6,09
|49.120.587
|% 3,22
|
|OYYAT
|24,78
|42.124.042
|% 9,94
|
|ATATP
|29,48
|23.258.207
|% 0,27
|
|BASGZ
|9,88
|84.917.763
|% 2,17
|
|OYYAT
|24,78
|42.124.042
|% 9,94
|
|UNLU
|6,12
|7.630.444
|% -0,16
|
|ATATP
|29,48
|23.258.207
|% 0,27
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3453
|8,3472
|% -0,56
|
|Euro
|10,1143
|10,1200
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,7360
|11,7949
|% -0,61
|
|Frank
|9,2589
|9,3147
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2219
|2,2330
|% -0,43
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-18,39
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,81
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-54,00
|
|Tam
|3.287
|3.370
|-51,48
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-24,90
|
|Çeyrek
|797
|815
|-12,45
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,78
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,54
|73,54
|0,85
|