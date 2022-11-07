***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
07.11.2022 02:03
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 hesap dönemine ait ara dönem faaliyet raporu ekte yer almaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077082
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
18:0518,6274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0611
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6274
En Düşük
18,5206
18:0518,5186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5625
En Düşük
18,3801
18:051.003,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.003,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
1.000,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,41
|284.088.600
|% 10,00
|
|INVEO
|25,74
|252.147.178
|% 10,00
|
|MIATK
|83,15
|60.269.833
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.923.718
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|403.995.243
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.260.374
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.190.205
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|174.668.559
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,30
|124.146.484
|% -6,51
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 5,08
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5746
|18,5938
|% 0,15
|
|Euro
|18,4698
|18,5042
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,9973
|21,1026
|% -0,31
|
|Frank
|18,5832
|18,6951
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9330
|4,9577
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,51
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.700
|6.769
|135,00
|
|Yarım
|3.265
|3.311
|67,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,58
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,29
|-0,18
|
|B. Petrol
|98,75
|98,75
|4,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
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17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
-
17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem