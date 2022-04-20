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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

20.04.2022 13:46
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
10/02/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
10/02/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/04/2022
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum seviyesini derecelendirmek üzere, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan ilk derecelendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 20 Nisan 2022 tarihi itibariyle 9,48 olarak belirlenmiştir (10 tam puan üzerinden). Ana başlıklar bazında derecelendirme sonuçları (100'er tam puan üzerinden) aşağıda yer almaktadır:
  
-Pay Sahipleri bölümü: 91,60 -Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü: 98,76
-Menfaat Sahipleri bölümü: 99,24
-Yönetim Kurulu bölümü:  92,23
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca bu rapor Şirketimizin internet sitesinde  (https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/) 
yayınlanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
91,6 98,76 99,24 92,23 94,75




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022281


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