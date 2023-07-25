***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2023 12:33
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPDK'nın 13/07/2023 tarihli Kurul kararı gereği Söke RES projesi için ana kaynağa ilave 12 MWm/MWe kurulu gücünde RES kapasite artışı kurulumuna onay verilmiştir. Tesisin devreye alınması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Tesis devreye alındıktan sonra Söke RES'in toplam kurulu gücü 49,5 MWm/45 MWe'den 61,5 MWm/57 MWe'e çıkacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174923
BIST
'
13:406.698
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 2,82
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
13:4026,9581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0163
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
13:4029,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0478
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
13:401.699,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.699,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler13:38
|BIENY
|57,75
|1.450.578.663
|% 10,00
|
|AZTEK
|48,64
|323.622.065
|% 10,00
|
|KUTPO
|61,60
|60.752.693
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|57.820.694
|% 10,00
|
|CELHA
|42,46
|41.582.528
|% 10,00
|
|EUYO
|11,97
|6.350.241
|% -10,00
|
|BURCE
|172,30
|116.596.276
|% -9,98
|
|VKFYO
|27,84
|9.590.184
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,85
|1.807.383
|% -9,77
|
|CANTE
|17,47
|1.736.288.112
|% -8,63
|
|ASTOR
|105,90
|8.350.009.129
|% -0,75
|
|EUPWR
|182,20
|3.682.027.454
|% -5,25
|
|ASELS
|72,05
|3.538.465.812
|% 2,49
|
|THYAO
|221,70
|3.297.762.244
|% -0,05
|
|GESAN
|96,15
|2.888.971.882
|% -5,36
|
|ZOREN
|4,12
|802.896.815
|% -5,07
|
|YKBNK
|13,29
|2.405.623.618
|% 3,99
|
|ODAS
|10,09
|1.294.348.865
|% -4,72
|
|GSDHO
|4,01
|465.727.586
|% 5,80
|
|SKBNK
|2,99
|338.299.789
|% 1,01
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9497
|26,9567
|% 0,06
|
|Euro
|29,7750
|29,7871
|% 0,13
|
|Sterlin
|34,5152
|34,6883
|% 0,07
|
|Frank
|30,8743
|31,0603
|% -0,11
|
|Riyal
|7,1645
|7,2004
|% -0,12
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|6,03
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.699
|3,50
|
|Cumhuriyet
|11.317
|11.488
|-38,00
|
|Tam
|11.060
|11.144
|-10,00
|
|Yarım
|5.521
|5.598
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.799
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|21,29
|21,31
|0,17
|
|B. Petrol
|82,42
|82,42
|-0,06
|