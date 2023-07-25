***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEPDK'nın 13/07/2023 tarihli Kurul kararı gereği Söke RES projesi için ana kaynağa ilave 12 MWm/MWe kurulu gücünde RES kapasite artışı kurulumuna onay verilmiştir. Tesisin devreye alınması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Tesis devreye alındıktan sonra Söke RES'in toplam kurulu gücü 49,5 MWm/45 MWe'den 61,5 MWm/57 MWe'e çıkacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174923BIST