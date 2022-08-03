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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.08.2022 10:53
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.02.2027
Vade (Gün Sayısı) 2.010
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS2368781477
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000
Kupon Sayısı 11
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.02.2022 Evet
2 02.08.2022 Evet
3 02.02.2023
4 02.08.2023
5 02.02.2024
6 02.08.2024
7 03.02.2025
8 04.08.2025
9 02.02.2026
10 03.08.2026
11 02.02.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.02.2027

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR (Japan Credit Rating Agency) Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB+ (Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)" 30.05.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Negatif Görünüm)" 18.07.2022 Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin 750 milyon ABD Doları nominal değerli, 5.5 yıllık vadeli tahvillerinin 2 nolu kuponlarının ödemesi için 28.261.150,00 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051377


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Cumhuriyet 6.872 6.976 84,00  
Tam 6.902 6.955 52,00  
Yarım 3.363 3.400 25,00  
Çeyrek 1.687 1.699 12,00  
Gümüş.Ons 20,24 20,26 0,18  
Gümüş Gr. 11,67 11,69 0,12  
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