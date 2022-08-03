***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlandaTürü Özel Sektör TahviliVadesi 02.02.2027Vade (Gün Sayısı) 2.010Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS2368781477Satışın Tamamlanma Tarihi 02.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000Kupon Sayısı 11Döviz Cinsi USDSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.02.2022 Evet2 02.08.2022 Evet3 02.02.20234 02.08.20235 02.02.20246 02.08.20247 03.02.20258 04.08.20259 02.02.202610 03.08.202611 02.02.2027Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.02.2027* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR (Japan Credit Rating Agency) Eurasia Rating Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB+ (Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)" 30.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? EvetSermaye Piyasası Aracı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Negatif Görünüm)" 18.07.2022 Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimizin 750 milyon ABD Doları nominal değerli, 5.5 yıllık vadeli tahvillerinin 2 nolu kuponlarının ödemesi için 28.261.150,00 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051377BIST