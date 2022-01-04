***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2022 19:01
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖMER FATİH KEHA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi (i) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (İİ) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş.
HAMDİ ALP Genel Müdür Yardımcısı-CFO Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı-CFO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Yapı Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen), (ii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş. (iii) Bereket Havacılık A.Ş. (iv) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş.
ADNAN CAN Operasyon Direktörü Elektrik Mühendisi Operasyon Direktörü
HÜSEYİN GÜNLÜ Bakım ve Proje Direktörü Makine Mühendisi Bakım ve Proje Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988761
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,5654
En Yüksek
|Değişim
|: 3,80%
|| 0,4971
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5913
En Düşük
12,9640
18:0515,3619
En Yüksek
|Değişim
|: 3,78%
|| 0,5601
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,3619
En Düşük
14,6944
18:05790,72
En Yüksek
|Değişim
|: 4,18%
|| 31,72
|Açılış
|: 790,72
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
792,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,22
|5.860.326
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|76.385.493
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.320.779
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.257.747
|% 9,99
|
|MGROS
|43,00
|238.775.548
|% 9,97
|
|BAGFS
|16,41
|87.703.991
|% -7,29
|
|OTTO
|36,50
|1.411.541
|% -5,68
|
|QNBFL
|77,75
|263.781
|% -5,36
|
|MAALT
|277,30
|10.261.876
|% -5,33
|
|KUYAS
|5,30
|19.840.715
|% -5,19
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 4,40
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 3,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 4,13
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 1,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 5,26
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5629
|13,5654
|% 3,80
|
|Euro
|15,3215
|15,3619
|% 3,78
|
|Sterlin
|18,3065
|18,3983
|% 4,04
|
|Frank
|14,7477
|14,8366
|% 3,87
|
|Riyal
|3,5995
|3,6175
|% 3,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|11,84
|
|Altın Gr.
|790
|790
|31,29
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,03
|0,38
|
|B. Petrol
|80,15
|80,15
|1,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
-
17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında