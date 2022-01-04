***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖMER FATİH KEHA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi (i) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (İİ) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş.HAMDİ ALP Genel Müdür Yardımcısı-CFO Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı-CFO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Yapı Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen), (ii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş. (iii) Bereket Havacılık A.Ş. (iv) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş.ADNAN CAN Operasyon Direktörü Elektrik Mühendisi Operasyon DirektörüHÜSEYİN GÜNLÜ Bakım ve Proje Direktörü Makine Mühendisi Bakım ve Proje Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988761BIST