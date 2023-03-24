***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarSermaye Piyasası Mevzuatına göre 01.01.2023 tarihinde başlayıp 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait olarak, denetimden sorumlu komite tarafınden önerilen bağımsız dış denetimlerin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst&Young Global Limited) firmasına yaptırılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127758BIST