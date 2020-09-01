***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bağlı ortaklığımız Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devir alma yoluyla Şirketimiz ile birleşmesine ilişkin yönetim kurulu kararımızın kamuya açıklanmasıdır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviAYEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012 157.855.530,48 0 0 157.855.530,48B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0 119.644.469,52 0 0 119.644.469,52Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 277.500.000 TL 0 TL 0 TL 277.500.000 TLEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından1)Şirketimiz Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 275712 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan AYEL ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde devir alınmak suretiyle kolaylaştırılmış şekilde birleşmesinin kabulüne,2)Şirketimize devir olan AYEL ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ile TTK'nun 156. ve diğer ilgili maddeleri hükümlerine göre kolaylaştırılmış şekilde birleştiğinden, birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasına gerek olmadığının tespitine,3)Devrolan şirket olan AYEL ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. şirketinin hisselerin %100üne şirketimizce sahip olunması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155. Maddesinde yer alan sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştirilmesi ve TTK'nun 156. Maddesinde yer alan kolaylıklar hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. Maddesine göre, ortaklara inceleme hakkı tanıma ile ilgili ilanlar yapılmaksızın, Birleşme Raporu, Bağımsız Denetim Raporu hazırlanmaksızın ve Uzman Kuruluş Görüşü alınmaksızın birleşme işlemi yapılmasına,4)Birleşme işleminin 30.06.2020 tarihli ara mali tablolar üzerinden yapılmasına ve kabulüne,5)Birleşmeye ilişkin olarak II-23.2 Tebliğ uyarınca SPK formatına uygun olarak Duyuru Metni'nin ve eklerinin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına,6) 01.09.2020 tarihli birleşme sözleşmesinin hazırlanarak imzalanmasına,Birleşmeye ilişkin olarak Birleşme Sözleşmesi ve diğer ilgili belgelerin hazırlanması, Birleşmeye ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılması ve bu çerçevede gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872654BIST