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***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.12.2020 13:27



***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmesi işleminin tescilinin kamuya açıklanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2020
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
AYEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012 157.855.530,48 0 0 157.855.530,48
B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0 119.644.469,52 0 0 119.644.469,52
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 277.500.000 TL 0 TL 0 TL 277.500.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.09.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 15.10.2020
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 14.12.2020
SPK Başvuru Tarihi 01.09.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.10.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz ile Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 14.12.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 16.12.2020 tarih ve 10225 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Saygılarımızla,

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşmenin Tesciline ilişkin TTSG.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893391


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