***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmesi işleminin tescilinin kamuya açıklanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviAYEL ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAYEN00012 157.855.530,48 0 0 157.855.530,48B Grubu, AYEN, TRAAYENW91L0 119.644.469,52 0 0 119.644.469,52Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 277.500.000 TL 0 TL 0 TL 277.500.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.09.2020Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 15.10.2020Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 14.12.2020SPK Başvuru Tarihi 01.09.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.10.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz ile Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 14.12.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 16.12.2020 tarih ve 10225 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Saygılarımızla,Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşmenin Tesciline ilişkin TTSG.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893391BIST