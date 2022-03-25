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***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

25.03.2022 09:24
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/03/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
AYEN RENEWABLE ENERGY SHA
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Güneş ve Rüzgar Enerjisine Dayalı Elektrik Enerjisi Üretim Santrallerinin Tasarımı, Kurulması ve İşletilmesi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000 ALL (Arnavutluk Leki)
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
50 ADET
Beher Payın Alış Fiyatı
100.000 ALL (Arnavutluk Leki)
Toplam Tutar
5.000.000 ALL (Arnavutluk Leki)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0.0001
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0.0004
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuruluşta Edinim
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 24.03.2022 tarihinde yapılan toplantısında Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, Arnavutlukta Aranavutluk Yasalarına göre 5.000.000 ALL kuruluş sermayeli, AYEN RENEWABLE ENERGY SHA adında yeni bir şirketin kurulmasına karar verilmiştir.
Şirketin faaliyet konusu  Güneş ve Rüzgar gibi yenilenebilir enerjinin üretiminin danışmanlığı ve kullanımı sağlayan enerji santralleri veya tesislerin, tasarımı, finansmanı, inşaatı, işletmeye alınmasını, yönetimi, bakımı yapmak. Elektrik üretimi ve tüm bileşenleri için fotovoltaik ve rüzgar santrallerinin veya tesislerin gerçekleştirilmesi. Elektrik Enerjisi tedariki, aktarılması, dağıtılması, ithal ve ihraç edilmesi, elektrik enerjisinin yurt içinde ve yurt dışında toptan veya perakende olarak satışı ve pazarlanmasıdır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012851


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RODRG 16,06 36.392 % 7,64  
KAPLM 80,50 7.191.448 % 7,62  
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Yarım 2.975 3.051 29,81  
Çeyrek 1.492 1.526 14,90  
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