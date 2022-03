***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24/03/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAYEN RENEWABLE ENERGY SHAEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGüneş ve Rüzgar Enerjisine Dayalı Elektrik Enerjisi Üretim Santrallerinin Tasarımı, Kurulması ve İşletilmesiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.000.000 ALL (Arnavutluk Leki)Edinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı50 ADETBeher Payın Alış Fiyatı100.000 ALL (Arnavutluk Leki)Toplam Tutar5.000.000 ALL (Arnavutluk Leki)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0.0001İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0.0004Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkilemesi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKuruluşta EdinimKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni KuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 24.03.2022 tarihinde yapılan toplantısında Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olacak şekilde, Arnavutlukta Aranavutluk Yasalarına göre 5.000.000 ALL kuruluş sermayeli, AYEN RENEWABLE ENERGY SHA adında yeni bir şirketin kurulmasına karar verilmiştir.Şirketin faaliyet konusu Güneş ve Rüzgar gibi yenilenebilir enerjinin üretiminin danışmanlığı ve kullanımı sağlayan enerji santralleri veya tesislerin, tasarımı, finansmanı, inşaatı, işletmeye alınmasını, yönetimi, bakımı yapmak. Elektrik üretimi ve tüm bileşenleri için fotovoltaik ve rüzgar santrallerinin veya tesislerin gerçekleştirilmesi. Elektrik Enerjisi tedariki, aktarılması, dağıtılması, ithal ve ihraç edilmesi, elektrik enerjisinin yurt içinde ve yurt dışında toptan veya perakende olarak satışı ve pazarlanmasıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012851BIST