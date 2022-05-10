***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat934.830.950 289.185.669Satışların Maliyeti13 -398.156.517 -183.273.539TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)536.674.433 105.912.130BRÜT KAR (ZARAR)536.674.433 105.912.130Genel Yönetim Giderleri13 -11.088.460 -6.699.446Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler86.810.135 20.055.963Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-167.391.360 -28.261.074ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)445.004.748 91.007.573Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 53.190.893 32.555.087FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)498.195.641 123.562.660Finansman Gelirleri15 24.109.427 18.398.263Finansman Giderleri15 -207.326.419 -121.975.394SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)314.978.649 19.985.529Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-59.353.317 -7.829.416Dönem Vergi (Gideri) Geliri-25.940.192 -2.800.157Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-33.413.125 -5.029.259SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)255.625.332 12.156.113DÖNEM KARI (ZARARI)255.625.332 12.156.113Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.991.701 3.913.079Ana Ortaklık Payları228.633.631 8.243.034Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1000 adet pay başına (kayıp)/ kazanç 16 8,24000000 0,30000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI414.620.242 110.518.048Dönem Karı (Zararı)255.625.332 12.156.113Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)255.625.332 12.156.113Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler258.412.274 97.455.498Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5 42.474.411 26.895.437Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler192.182 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler192.182 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.849.249 956.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.849.249 956.658Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler48.307.526 34.588.482Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -3.904.977 -2.648.673Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler52.212.503 37.237.155Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler91.757.175 24.385.145Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler59.353.317 8.217.147Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler16.276.966 4.211.181Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.798.552 -1.798.552İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-82.111.584 625.555Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-62.750.887 -21.922.973İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)24.518.569 3.589.641İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-87.269.456 -25.512.614Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.510.544 -9.249.196İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.884.911 560.115İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)21.395.455 -9.809.311İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.515.068 23.071.622Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-42.860.375 492.748Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.332.314 18.486.465İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.332.314 18.486.465Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)743.160 293.351Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.696.375 -12.420.695İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.001.104 -9.271.984İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)36.697.479 -3.148.711Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-34.267.647 1.874.233Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları431.926.022 110.237.166Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -321.992Vergi İadeleri (Ödemeleri)-17.305.780 602.874YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.152.551 -198.313Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -2.152.551 -147.391Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.590.680 -147.391Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-561.871 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -50.922Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 -50.922FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-449.636.406 -98.268.579Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 71.608.716Kredilerden Nakit Girişleri9 0 71.608.716Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-361.695.963 -114.499.451Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -361.695.963 -114.499.451Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.340.953 -467.665Ödenen Faiz-90.504.467 -57.558.852Alınan Faiz15 3.904.977 2.648.673YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-37.168.715 12.051.156Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi16.305.508 4.211.181NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.863.207 16.262.337DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ243.718.101 71.513.984DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ222.854.894 87.776.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri222.854.894 243.718.101Ticari Alacaklar376.544.703 272.782.252İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 10.486.137 8.659.686İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar366.058.566 264.122.566Diğer Alacaklar86.196.790 95.179.076İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 22.651.212 10.091.449İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar63.545.578 85.087.627İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 81.572.173 62.495.681Peşin Ödenmiş Giderler42.766.495 28.569.569İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler42.766.495 28.569.569Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 387.999Diğer Dönen Varlıklar7 23.495.162 26.970.451ARA TOPLAM833.430.217 730.103.129TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR833.430.217 730.103.129DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar185.259.777 174.135.758İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar185.259.777 174.135.758İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 220.602.229 200.692.048Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 215.392.500 215.392.500Maddi Duran Varlıklar5 4.353.231.443 4.138.040.203Kullanım Hakkı Varlıkları5 18.144.656 18.427.548Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.374.121 18.772.154Şerefiye17.461.935 17.461.935Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 1.912.186 1.310.219Peşin Ödenmiş Giderler38.603.162 9.160.511İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler36.773.751 7.032.822İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.829.411 2.127.689Ertelenmiş Vergi Varlığı75.036.874 70.897.943TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.126.057.170 4.845.931.073TOPLAM VARLIKLAR5.959.487.387 5.576.034.202KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 350.545.918 441.453.131İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar350.545.918 441.453.131Banka Kredileri338.308.622 428.955.999Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.237.296 12.497.132Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 474.353.179 530.518.154İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları474.353.179 530.518.154Banka Kredileri474.353.179 530.518.154Diğer Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Ticari Borçlar176.418.446 120.202.943İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar176.418.446 120.202.943Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.827.563 1.080.258Diğer Borçlar51.059.829 6.132.271İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 24.002 1.025.106İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar51.035.827 5.107.165Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.910.536 44.377.217İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.910.536 44.377.217Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26.519.933 17.439.523Kısa Vadeli Karşılıklar1.115.003 759.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.115.003 759.834Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.321.292 16.504.514İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.321.292 16.504.514ARA TOPLAM1.098.089.763 1.178.485.909TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.098.089.763 1.178.485.909UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.545.374.493 2.507.552.673İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.545.374.493 2.507.552.673Banka Kredileri2.529.698.134 2.488.982.973Kiralama İşlemlerinden Borçlar15.676.359 18.569.700Diğer Borçlar445.410 445.410İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 445.410 445.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 599.517İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 599.517Uzun Vadeli Karşılıklar7.249.329 5.766.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.249.329 5.766.069Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü106.955.201 69.945.907TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.660.024.433 2.584.309.576TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.758.114.196 3.762.795.485ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.998.325.680 1.649.990.180Ödenmiş Sermaye12 277.500.000 277.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)232.214 232.214Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)146.857.720 146.849.064Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)146.857.720 146.849.064Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)149.514.341 149.514.341Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.656.621 -2.665.277Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.303.783.300 1.184.090.087Yabancı Para Çevrim Farkları1.303.783.300 1.184.090.087Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 71.893.619 71.893.619Yasal Yedekler71.893.619 71.893.619Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-30.574.804 -142.229.998Net Dönem Karı veya Zararı228.633.631 111.655.194Kontrol Gücü Olmayan Paylar203.047.511 163.248.537TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.201.373.191 1.813.238.717TOPLAM KAYNAKLAR5.959.487.387 5.576.034.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.620.724 555.518.847 71.893.619 -50.706.026 -91.523.972 789.108.255 81.164.815 870.273.070Transferler-91.523.972 91.523.972Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.154.417 71.219.879 8.243.034 80.617.330 11.589.079 92.206.409Dönem Karı (Zararı)Dönem Sonu Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -1.466.307 626.738.726 71.893.619 -142.229.998 8.243.034 869.725.585 92.753.894 962.479.479Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler277.500.000 232.214 149.514.341 -2.665.277 1.184.090.087 71.893.619 -142.229.998 111.655.194 1.649.990.180 163.248.537 1.813.238.717Transferler111.655.194 -111.655.194Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.656 119.693.213 228.633.631 348.335.500 39.798.974 388.134.474Dönem Sonu Bakiyeler277.500.000 232.214 149.514.341 -2.656.621 1.303.783.300 71.893.619 -30.574.804 228.633.631 1.998.325.680 203.047.511 2.201.373.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)255.625.332 12.156.113DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.656 1.154.417Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.820 1.443.021Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.164 -288.604Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.164 -288.604Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar132.500.486 78.895.879Yabancı Para Çevrim Farkları132.500.486 78.895.879Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)132.500.486 78.895.879DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)132.509.142 80.050.296TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)388.134.474 92.206.409Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar39.798.974 11.589.079Ana Ortaklık Payları348.335.500 80.617.330http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028556BIST