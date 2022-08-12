***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2022 20:35
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 2.233.921.946 571.157.450 1.299.090.996 281.971.781
Satışların Maliyeti
14 -1.194.515.267 -353.460.610 -796.358.750 -170.187.071
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.039.406.679 217.696.840 502.732.246 111.784.710
BRÜT KAR (ZARAR)
1.039.406.679 217.696.840 502.732.246 111.784.710
Genel Yönetim Giderleri
14 -29.863.846 -15.193.304 -18.775.386 -8.493.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 161.774.289 54.160.531 74.964.154 34.104.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -216.019.392 -62.956.726 -48.628.032 -34.695.652
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
955.297.730 193.707.341 510.292.982 102.699.768
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 111.230.361 48.757.078 58.039.468 16.201.991
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.066.528.091 242.464.419 568.332.450 118.901.759
Finansman Giderleri
17 -321.807.855 -183.563.770 -138.590.863 -79.986.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
744.720.236 58.900.649 429.741.587 38.915.120
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-115.485.547 -15.976.095 -56.132.230 -8.146.679
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-75.876.557 -7.813.401 -49.936.365 -5.013.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-39.608.990 -8.162.694 -6.195.865 -3.133.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
629.234.689 42.924.554 373.609.357 30.768.441
DÖNEM KARI (ZARARI)
629.234.689 42.924.554 373.609.357 30.768.441
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
47.104.370 5.505.377 20.112.669 1.592.298
Ana Ortaklık Payları
582.130.319 37.419.177 353.496.688 29.176.143
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
1.000 Adet Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 18 20,98000000 1,35000000 12,74000000 1,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
581.918.540 236.009.831
Dönem Karı (Zararı)
629.234.689 42.924.554
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
629.234.689 42.924.554
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
407.964.519 230.847.206
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3,5,14 115.587.950 56.721.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.860.780 1.010.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.860.780 1.010.819
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
109.954.352 75.627.591
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -9.793.343 -4.949.906
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
119.747.695 80.577.497
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
145.116.777 77.583.896
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
115.485.547 15.976.095
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-72.247.164 7.524.309
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.793.723 -3.597.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-429.089.022 -20.648.722
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.075.800 8.114.423
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
53.114.984 5.562.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-67.190.784 2.551.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-281.516.064 -16.470.489
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-231.559.398 998.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.956.666 -17.468.687
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.031.446 8.859.318
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-79.197.198 -3.105.661
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.570.345 -2.838.595
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.570.345 -2.838.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-442.604 206.104
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.803.659 -15.019.149
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-32.409.680 -14.331.058
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.606.021 -688.091
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-33.514.798 -394.673
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
608.110.186 253.123.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-140.028 -321.992
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.051.618 -16.791.215
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.920.806 -315.798
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.920.806 -330.867
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.852.694 -315.955
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -68.112 -14.912
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
15.069
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
15.069
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-422.478.231 -211.743.870
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
327.119.554 74.668.250
Kredilerden Nakit Girişleri
10 327.119.554 74.668.250
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-620.996.577 -211.511.354
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -620.996.577 -211.511.354
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -5.202.406 -3.676.760
Ödenen Faiz
-133.192.145 -76.173.912
Alınan Faiz
17 9.793.343 4.949.906
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
157.519.503 23.950.163
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
34.028.563 7.500.031
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
191.548.066 31.450.194
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
243.718.101 71.513.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
435.266.167 102.964.178
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
435.266.167 243.718.101
Ticari Alacaklar
376.989.750 272.782.252
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 12.407.460 8.659.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
364.582.290 264.122.566
Diğer Alacaklar
364.443.915 95.179.076
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 243.204.078 10.091.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
121.239.837 85.087.627
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 117.889.716 62.495.681
Peşin Ödenmiş Giderler
9 70.336.837 28.569.569
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
387.999
Diğer Dönen Varlıklar
7 29.354.568 26.970.451
ARA TOPLAM
1.394.280.953 730.103.129
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.394.280.953 730.103.129
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
200.597.209 174.135.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
200.597.209 174.135.758
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 216.084.302 200.692.048
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 215.392.500 215.392.500
Maddi Duran Varlıklar
5 4.612.095.243 4.138.040.203
Kullanım Hakkı Varlıkları
5 20.791.406 18.427.548
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.955.583 18.772.154
Şerefiye
17.461.935 17.461.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 1.493.648 1.310.219
Peşin Ödenmiş Giderler
9 48.243.752 9.160.511
Ertelenmiş Vergi Varlığı
79.523.566 70.897.943
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.412.095.969 4.845.931.073
TOPLAM VARLIKLAR
6.806.376.922 5.576.034.202
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 429.276.633 441.453.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
429.276.633 441.453.131
Banka Kredileri
407.252.078 428.955.999
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.024.555 12.497.132
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 396.150.391 530.518.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
396.150.391 530.518.154
Banka Kredileri
396.150.391 530.518.154
Diğer Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Ticari Borçlar
193.647.489 120.202.943
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
193.647.489 120.202.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
646.699 1.080.258
Diğer Borçlar
34.832.143 6.132.271
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 34.700 1.025.106
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
34.797.443 5.107.165
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.668.213 44.377.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.668.213 44.377.217
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
70.879.782 17.439.523
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.126.864 759.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.126.864 759.834
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.530.343 16.504.514
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.530.343 16.504.514
ARA TOPLAM
1.132.776.621 1.178.485.909
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.132.776.621 1.178.485.909
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 2.815.808.897 2.507.552.673
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.815.808.897 2.507.552.673
Banka Kredileri
2.704.975.641 2.488.982.973
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
110.833.256 18.569.700
Diğer Borçlar
445.414 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 445.414 445.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
599.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
599.517
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.696.386 5.766.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.696.386 5.766.069
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
116.291.913 69.945.907
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.940.242.610 2.584.309.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.073.019.231 3.762.795.485
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.492.159.729 1.649.990.180
Ödenmiş Sermaye
13 277.500.000 277.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
232.214 232.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
146.499.811 146.849.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
146.499.811 146.849.064
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
149.514.341 149.514.341
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.014.530 -2.665.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.475.897.848 1.184.090.087
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.475.897.848 1.184.090.087
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 77.498.004 71.893.619
Yasal Yedekler
77.498.004 71.893.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-67.598.467 -142.229.998
Net Dönem Karı veya Zararı
582.130.319 111.655.194
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
241.197.962 163.248.537
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.733.357.691 1.813.238.717
TOPLAM KAYNAKLAR
6.806.376.922 5.576.034.202
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.620.724 555.518.847 71.893.619 -50.706.026 -91.523.972 789.108.255 81.164.815 870.273.070
Transferler
-91.523.972 91.523.972
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
992.980 125.541.354 37.419.177 163.953.511 19.015.932 182.969.443
Kar Payları
-2.468.439 -2.468.439
Dönem Sonu Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -1.627.744 681.060.201 71.893.619 -142.229.998 37.419.177 953.061.766 97.712.308 1.050.774.074
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
277.500.000 232.214 149.514.341 -2.665.277 1.184.090.087 71.893.619 -142.229.998 111.655.194 1.649.990.180 163.248.537 1.813.238.717
Transferler
5.604.385 106.050.809 -111.655.194
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.253 291.807.761 582.130.319 873.588.827 77.949.425 951.538.252
Kar Payları
-31.419.278 -31.419.278 -31.419.278
Dönem Sonu Bakiyeler
277.500.000 232.214 149.514.341 -3.014.530 1.475.897.848 77.498.004 -67.598.467 582.130.319 2.492.159.729 241.197.962 2.733.357.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
629.234.689 42.924.554 373.609.357 30.768.441
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-349.253 992.980 -357.909 -161.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-436.566 1.241.226 -447.386 -201.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
87.313 -248.246 89.477 40.358
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
87.313 -248.246 89.477 40.358
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
322.652.816 139.051.909 190.152.330 60.156.030
Yabancı Para Çevrim Farkları
322.652.816 139.051.909 190.152.330 60.156.030
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
322.303.563 140.044.889 189.794.421 59.994.593
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
951.538.252 182.969.443 563.403.778 90.763.034
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77.949.425 19.015.932 38.150.451 7.426.853
Ana Ortaklık Payları
873.588.827 163.953.511 525.253.327 83.336.181
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055262
BIST