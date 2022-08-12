***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.233.921.946 571.157.450 1.299.090.996 281.971.781Satışların Maliyeti14 -1.194.515.267 -353.460.610 -796.358.750 -170.187.071TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.039.406.679 217.696.840 502.732.246 111.784.710BRÜT KAR (ZARAR)1.039.406.679 217.696.840 502.732.246 111.784.710Genel Yönetim Giderleri14 -29.863.846 -15.193.304 -18.775.386 -8.493.858Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 161.774.289 54.160.531 74.964.154 34.104.568Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -216.019.392 -62.956.726 -48.628.032 -34.695.652ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)955.297.730 193.707.341 510.292.982 102.699.768Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 111.230.361 48.757.078 58.039.468 16.201.991FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.066.528.091 242.464.419 568.332.450 118.901.759Finansman Giderleri17 -321.807.855 -183.563.770 -138.590.863 -79.986.639SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)744.720.236 58.900.649 429.741.587 38.915.120Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-115.485.547 -15.976.095 -56.132.230 -8.146.679Dönem Vergi (Gideri) Geliri-75.876.557 -7.813.401 -49.936.365 -5.013.244Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-39.608.990 -8.162.694 -6.195.865 -3.133.435SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)629.234.689 42.924.554 373.609.357 30.768.441DÖNEM KARI (ZARARI)629.234.689 42.924.554 373.609.357 30.768.441Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar47.104.370 5.505.377 20.112.669 1.592.298Ana Ortaklık Payları582.130.319 37.419.177 353.496.688 29.176.143Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1.000 Adet Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 18 20,98000000 1,35000000 12,74000000 1,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI581.918.540 236.009.831Dönem Karı (Zararı)629.234.689 42.924.554Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)629.234.689 42.924.554Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler407.964.519 230.847.206Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3,5,14 115.587.950 56.721.600Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.860.780 1.010.819Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.860.780 1.010.819Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler109.954.352 75.627.591Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -9.793.343 -4.949.906Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler119.747.695 80.577.497Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler145.116.777 77.583.896Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler115.485.547 15.976.095Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-72.247.164 7.524.309Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.793.723 -3.597.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-429.089.022 -20.648.722Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.075.800 8.114.423İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)53.114.984 5.562.507İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-67.190.784 2.551.916Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-281.516.064 -16.470.489İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-231.559.398 998.198İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-49.956.666 -17.468.687İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)3.031.446 8.859.318Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-79.197.198 -3.105.661Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.570.345 -2.838.595İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.570.345 -2.838.595Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-442.604 206.104Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.803.659 -15.019.149İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-32.409.680 -14.331.058İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15.606.021 -688.091Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-33.514.798 -394.673Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları608.110.186 253.123.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-140.028 -321.992Vergi İadeleri (Ödemeleri)-26.051.618 -16.791.215YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.920.806 -315.798Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.920.806 -330.867Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -1.852.694 -315.955Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -68.112 -14.912Verilen Nakit Avans ve Borçlar15.069Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar15.069FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-422.478.231 -211.743.870Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri327.119.554 74.668.250Kredilerden Nakit Girişleri10 327.119.554 74.668.250Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-620.996.577 -211.511.354Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -620.996.577 -211.511.354Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -5.202.406 -3.676.760Ödenen Faiz-133.192.145 -76.173.912Alınan Faiz17 9.793.343 4.949.906YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)157.519.503 23.950.163Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi34.028.563 7.500.031NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)191.548.066 31.450.194DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ243.718.101 71.513.984DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ435.266.167 102.964.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri435.266.167 243.718.101Ticari Alacaklar376.989.750 272.782.252İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 12.407.460 8.659.686İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar364.582.290 264.122.566Diğer Alacaklar364.443.915 95.179.076İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 243.204.078 10.091.449İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar121.239.837 85.087.627İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 117.889.716 62.495.681Peşin Ödenmiş Giderler9 70.336.837 28.569.569Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar387.999Diğer Dönen Varlıklar7 29.354.568 26.970.451ARA TOPLAM1.394.280.953 730.103.129TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.394.280.953 730.103.129DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar200.597.209 174.135.758İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar200.597.209 174.135.758İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar8 216.084.302 200.692.048Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 215.392.500 215.392.500Maddi Duran Varlıklar5 4.612.095.243 4.138.040.203Kullanım Hakkı Varlıkları5 20.791.406 18.427.548Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.955.583 18.772.154Şerefiye17.461.935 17.461.935Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 1.493.648 1.310.219Peşin Ödenmiş Giderler9 48.243.752 9.160.511Ertelenmiş Vergi Varlığı79.523.566 70.897.943TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.412.095.969 4.845.931.073TOPLAM VARLIKLAR6.806.376.922 5.576.034.202KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 429.276.633 441.453.131İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar429.276.633 441.453.131Banka Kredileri407.252.078 428.955.999Kiralama İşlemlerinden Borçlar22.024.555 12.497.132Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 396.150.391 530.518.154İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları396.150.391 530.518.154Banka Kredileri396.150.391 530.518.154Diğer Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler18.064 18.064Ticari Borçlar193.647.489 120.202.943İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar193.647.489 120.202.943Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar646.699 1.080.258Diğer Borçlar34.832.143 6.132.271İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 34.700 1.025.106İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar34.797.443 5.107.165Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.668.213 44.377.217İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.668.213 44.377.217Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü70.879.782 17.439.523Kısa Vadeli Karşılıklar1.126.864 759.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.126.864 759.834Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.530.343 16.504.514İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.530.343 16.504.514ARA TOPLAM1.132.776.621 1.178.485.909TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.132.776.621 1.178.485.909UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 2.815.808.897 2.507.552.673İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.815.808.897 2.507.552.673Banka Kredileri2.704.975.641 2.488.982.973Kiralama İşlemlerinden Borçlar110.833.256 18.569.700Diğer Borçlar445.414 445.410İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 445.414 445.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)599.517İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)599.517Uzun Vadeli Karşılıklar7.696.386 5.766.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.696.386 5.766.069Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü116.291.913 69.945.907TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.940.242.610 2.584.309.576TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.073.019.231 3.762.795.485ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.492.159.729 1.649.990.180Ödenmiş Sermaye13 277.500.000 277.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)232.214 232.214Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)146.499.811 146.849.064Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)146.499.811 146.849.064Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)149.514.341 149.514.341Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.014.530 -2.665.277Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.475.897.848 1.184.090.087Yabancı Para Çevrim Farkları1.475.897.848 1.184.090.087Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 77.498.004 71.893.619Yasal Yedekler77.498.004 71.893.619Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-67.598.467 -142.229.998Net Dönem Karı veya Zararı582.130.319 111.655.194Kontrol Gücü Olmayan Paylar241.197.962 163.248.537TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.733.357.691 1.813.238.717TOPLAM KAYNAKLAR6.806.376.922 5.576.034.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -2.620.724 555.518.847 71.893.619 -50.706.026 -91.523.972 789.108.255 81.164.815 870.273.070Transferler-91.523.972 91.523.972Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)992.980 125.541.354 37.419.177 163.953.511 19.015.932 182.969.443Kar Payları-2.468.439 -2.468.439Dönem Sonu Bakiyeler277.500.000 232.214 28.814.297 -1.627.744 681.060.201 71.893.619 -142.229.998 37.419.177 953.061.766 97.712.308 1.050.774.074Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler277.500.000 232.214 149.514.341 -2.665.277 1.184.090.087 71.893.619 -142.229.998 111.655.194 1.649.990.180 163.248.537 1.813.238.717Transferler5.604.385 106.050.809 -111.655.194Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-349.253 291.807.761 582.130.319 873.588.827 77.949.425 951.538.252Kar Payları-31.419.278 -31.419.278 -31.419.278Dönem Sonu Bakiyeler277.500.000 232.214 149.514.341 -3.014.530 1.475.897.848 77.498.004 -67.598.467 582.130.319 2.492.159.729 241.197.962 2.733.357.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)629.234.689 42.924.554 373.609.357 30.768.441DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-349.253 992.980 -357.909 -161.437Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-436.566 1.241.226 -447.386 -201.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler87.313 -248.246 89.477 40.358Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri87.313 -248.246 89.477 40.358Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar322.652.816 139.051.909 190.152.330 60.156.030Yabancı Para Çevrim Farkları322.652.816 139.051.909 190.152.330 60.156.030DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)322.303.563 140.044.889 189.794.421 59.994.593TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)951.538.252 182.969.443 563.403.778 90.763.034Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar77.949.425 19.015.932 38.150.451 7.426.853Ana Ortaklık Payları873.588.827 163.953.511 525.253.327 83.336.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055262BIST