***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 11.03.2022Genel Kurul Tarihi 04.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.04.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres 100.YIL MAHALLESİ HÜLYA SOKAK NO:37 GAZİOSMANPAŞAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,5 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Şirket'in "Kar Dağıtımı Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu (399. Madde) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,11 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesine göre, Bağımsız Üyeler dahil, görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen görev süresine göre Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,14 - 2021 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilek ve temenniler,16 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Kayhan Atabek Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Ahmet Ocak Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Genel Kurul Temsilci Vekaletnamesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Genel Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2022 tarihinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrısı ve diğer ilgili dökümanlar ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009968BIST