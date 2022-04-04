Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.04.2022 17:02
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 11.03.2022
Genel Kurul Tarihi 04.04.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres 100.YIL MAHALLESİ HÜLYA SOKAK NO:37 GAZİOSMANPAŞA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Şirket'in "Kar Dağıtımı Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu (399. Madde) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
11 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesine göre, Bağımsız Üyeler dahil, görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen görev süresine göre Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - 2021 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve temenniler,
16 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları PDF dosya olarak ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2022 tarihinde yapılmıştır.2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015483


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.311
Değişim :  2,65% |  59,72
Açılış :  2.264  
Önceki Kapanış :  2.252  
En Yüksek
2.311 En Düşük
2.264
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASUZU 88,00 202.182.000 % 10,00  
ARMDA 78,10 6.872.788 % 10,00  
IPEKE 18,95 163.877.808 % 9,98  
GZNMI 48,76 37.471.115 % 9,97  
AYGAZ 30,26 123.816.036 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6970 14,7077 % 0,16  
Euro 16,1648 16,1862 % -0,20  
Sterlin 19,2268 19,3232 % 0,15  
Frank 15,8222 15,9175 % 0,12  
Riyal 3,9072 3,9268 % 0,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.934 8,23  
Altın Gr. 914 914 5,00  
Cumhuriyet 6.036 6.127 14,00  
Tam 6.008 6.158 13,52  
Yarım 2.904 2.979 6,55  
Çeyrek 1.456 1.489 3,27  
Gümüş.Ons 24,58 24,60 -0,05  
Gümüş Gr. 11,60 11,61 -0,03  
B. Petrol 108 108 3,16  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru