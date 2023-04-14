***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.04.2023 11:08
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 13.03.2023
Genel Kurul Tarihi 04.04.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres 100. YIL MAHALLESİ HÜLYA SOKAK NO:37 GAZİOSMANPAŞA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onaylanması
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması
5 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyet işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Şirketin Kar Dağıtımı Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunun 2022 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü değiştirilerek kabulü veya reddi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu 399. Madde ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması
11 - Şirketin 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
12 - Bağımsız Üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14 - 2022 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Dilek ve temenniler
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ahmet Ocak Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Kayhan Atabek Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Genel Kurul Temsilci Vekaletnamesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları PDF dosya olarak ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 12.04.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 12.04.2023 10810 Sayılı TTSG 04.04.2023 Genel Kurul Tescili.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
04.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 12.04.2023 tarihli 10810 sayılı gazetede yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138017
BIST