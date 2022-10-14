***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 14.10.2022 tarih E-18454353-100.06-11842 Sayılı yazısına istinadenSermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklamasına İlişkin II-15.1 Sayılı ''Özel Durumlar Tebliği'''nin 8. Maddesi Kapsamında, Şirketimiz Payları Üzerinde Gerçekleşen Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketlerine İlişkin Olarak Şirketimizin Kamuya Açıklanmamış Özel Bir Durumu Bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072267BIST