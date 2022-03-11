***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 21:23
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği esas ve kriterlerine göre aday olarak, Sn. Kayhan ATABEK ve Sn. Ahmet OCAK'ı önermiş olup Yönetim Kurulumuz bu öneriyi uygun görmüş ve Sn. Kayhan ATABEK ve Sn. Ahmet OCAK'ın 04.04.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2023 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009970
BIST
18:052.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
18:0514,7515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1030
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
18:0516,1664
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1779
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,0593
18:05940,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -11,47
|Açılış
|: 940,55
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEPET
|2,31
|20.281.852
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|27.276.766
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.638.769
|% 9,93
|
|EUYO
|3,37
|8.901.742
|% 8,36
|
|ALCTL
|25,80
|54.939.658
|% 7,59
|
|KRSTL
|6,25
|19.764.232
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,56
|50.638.623
|% -5,75
|
|SKTAS
|2,95
|17.205.773
|% -5,45
|
|AKFGY
|2,52
|118.858.335
|% -4,91
|
|IHAAS
|11,32
|6.323.570
|% -4,39
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|SISE
|13,53
|2.295.669.950
|% 2,81
|
|GARAN
|11,77
|2.051.295.718
|% 0,43
|
|EREGL
|33,98
|1.924.440.839
|% -1,85
|
|KRDMD
|14,94
|4.396.020.857
|% -2,80
|
|THYAO
|26,42
|6.757.359.194
|% 2,64
|
|ODAS
|1,52
|370.927.221
|% 0,66
|
|DOHOL
|3,19
|771.729.907
|% 2,24
|
|YKBNK
|3,69
|710.943.110
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7425
|14,7458
|% -0,73
|
|Euro
|16,0907
|16,1415
|% -1,24
|
|Sterlin
|19,1772
|19,2733
|% -0,86
|
|Frank
|15,7221
|15,8168
|% -0,95
|
|Riyal
|3,9176
|3,9372
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-11,36
|
|Altın Gr.
|939
|939
|-12,78
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866