***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2022 08:49
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye ve oy hakları yönünden %100 oranında hissedarı bulunduğumuz Bağlı Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından, Balıkesir İli, Kepsut İlçesi sınırları içerisinde tesis edilmiş olan 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücündeki Çaypınar RES projesi için verilen 19/03/2020 tarihli ve EÜ/9249-14/04467 numaralı üretim lisansımızın birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak 5,5009 MWm GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulmak suretiyle tesisimizin toplam kurulu gücü 30,7009 MWm/ 24 MWe yükseltilmiştir. Bu kapsamda GES Yatırımı için yapılan inşaat çalışmaları tamamlanmış olup Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 22.09.2022 tarihinde geçici kabulü yapılarak tesis ticari işletmeye alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064774
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0548
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3749
En Düşük
18,3035
18:0518,0855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0442
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
18,0164
18:05987,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,15
|Açılış
|: 987,04
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
988,50
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,08
|510.067.707
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.721.273
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|ORMA
|36,54
|966.250
|% 9,99
|
|AKSEN
|32,66
|751.290.302
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|109.012.737
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.785.452
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.806.386
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|131.258.200
|% -9,78
|
|THYAO
|71,30
|4.754.066.436
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 2,77
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% -3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3576
|18,3734
|% 0,30
|
|Euro
|18,0622
|18,0855
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,5759
|20,6791
|% 0,14
|
|Frank
|18,6864
|18,7990
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8636
|4,8880
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|2,21
|
|Altın Gr.
|987
|987
|3,15
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.667
|6.776
|14,00
|
|Yarım
|3.248
|3.308
|7,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.653
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,69
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,04
|
|B. Petrol
|90,29
|90,29
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem