***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye ve oy hakları yönünden %100 oranında hissedarı bulunduğumuz Bağlı Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından, Balıkesir İli, Kepsut İlçesi sınırları içerisinde tesis edilmiş olan 25,2 MWm/24 MWe kurulu gücündeki Çaypınar RES projesi için verilen 19/03/2020 tarihli ve EÜ/9249-14/04467 numaralı üretim lisansımızın birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak 5,5009 MWm GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulmak suretiyle tesisimizin toplam kurulu gücü 30,7009 MWm/ 24 MWe yükseltilmiştir. Bu kapsamda GES Yatırımı için yapılan inşaat çalışmaları tamamlanmış olup Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 22.09.2022 tarihinde geçici kabulü yapılarak tesis ticari işletmeye alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064774BIST