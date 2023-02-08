***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından Muğla İli Milas İlçesi sınırlarında işletilmekte olan 20 MWe gücünde Akbük 2 Rüzgar Enerjisi Santraline 6 MWe'lik güç ilavesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)'na yaptığımız başvuru EPDK tarafından onaylanmıştır. Bu suretle santralimizin toplam kurulu gücü 26 MWe'ye yükselmiştir. Bu duruma ilişkin yeni üretim lisansımız EPDK tarafından şirketimize 07.02.2023 tarihinde teslim edilmiştir.Gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip ilave türbin yatırım çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111533BIST