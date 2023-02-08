***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2023 17:49
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Muğla İli Milas İlçesi sınırlarında işletilmekte olan 20 MWe gücünde Akbük 2 Rüzgar Enerjisi Santraline 6 MWe'lik güç ilavesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)'na yaptığımız başvuru EPDK tarafından onaylanmıştır. Bu suretle santralimizin toplam kurulu gücü 26 MWe'ye yükselmiştir. Bu duruma ilişkin yeni üretim lisansımız EPDK tarafından şirketimize 07.02.2023 tarihinde teslim edilmiştir.
Gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip ilave türbin yatırım çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111533
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,1861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0122
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,2706
En Düşük
20,1288
10:421.133,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.133,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.142,15
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,75
|16.655.234
|% -4,67
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,72
|6.029.272
|% -9,95
|
|ZOREN
|3,99
|5.356.692
|% -8,06
|
|YYAPI
|1,72
|6.029.272
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,75
|16.655.234
|% -4,67
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,99
|5.356.692
|% -8,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8245
|18,8288
|% 0,02
|
|Euro
|20,1736
|20,1787
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,6377
|22,7512
|% 0,17
|
|Frank
|20,3619
|20,4846
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0023
|5,0274
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,24
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|1,88
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.691
|7.755
|0,00
|
|Yarım
|3.757
|3.795
|0,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.897
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,56
|0,13
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,45
|
Seans Raporu
10:42
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