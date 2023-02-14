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***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.02.2023 09:17
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Sermaye ve oy hakları yönünden %100 oranında hissedarı bulunduğumuz Bağlı Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından Balıkesir İli Kepsut İlçesi sınırlarında işletilmekte olan 24 MWe gücünde Çaypınar Rüzgar Enerjisi Santraline 3,6 MWe'lik güç ilavesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)'na yaptığımız başvuru EPDK tarafından onaylanmıştır. Bu suretle santralimizin toplam kurulu gücü 27,6 MWe'ye yükselmiştir. Bu duruma ilişkin yeni üretim lisansımız EPDK tarafından şirketimize 13.02.2023 tarihinde teslim edilmiştir.
Gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip ilave türbin yatırım çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113058


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ADESE 1,26 82.446.031 % 0,00  
AEFES 46,68 77.044.329 % 0,00  
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Riyal 5,0085 5,0336 % 0,04  
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Altın Ons 1.856 1.856 1,92  
Altın Gr. 1.125 1.125 1,44  
Cumhuriyet 7.600 7.715 9,00  
Tam 7.645 7.695 15,00  
Yarım 3.735 3.766 8,00  
Çeyrek 1.867 1.883 4,00  
Gümüş.Ons 21,73 21,76 -0,23  
Gümüş Gr. 13,14 13,16 -0,16  
B. Petrol 85,47 85,47 -1,14  
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