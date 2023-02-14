***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2023 09:17
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye ve oy hakları yönünden %100 oranında hissedarı bulunduğumuz Bağlı Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından Balıkesir İli Kepsut İlçesi sınırlarında işletilmekte olan 24 MWe gücünde Çaypınar Rüzgar Enerjisi Santraline 3,6 MWe'lik güç ilavesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)'na yaptığımız başvuru EPDK tarafından onaylanmıştır. Bu suretle santralimizin toplam kurulu gücü 27,6 MWe'ye yükselmiştir. Bu duruma ilişkin yeni üretim lisansımız EPDK tarafından şirketimize 13.02.2023 tarihinde teslim edilmiştir.
Gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip ilave türbin yatırım çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113058
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.930
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8567
En Düşük
18,8250
10:4220,2840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0817
|Açılış
|: 20,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3228
En Düşük
20,1530
10:421.124,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.123,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.130,07
En Düşük
1.121,89
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8431
|18,8524
|% 0,07
|
|Euro
|20,2806
|20,2876
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,9332
|23,0482
|% 0,59
|
|Frank
|20,4339
|20,5570
|% 0,11
|
|Riyal
|5,0085
|5,0336
|% 0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|1,92
|
|Altın Gr.
|1.125
|1.125
|1,44
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|9,00
|
|Tam
|7.645
|7.695
|15,00
|
|Yarım
|3.735
|3.766
|8,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.883
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,16
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|-1,14
|