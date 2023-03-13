***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği esas ve kriterlerine göre aday olarak, Sn.Kayhan ATABEK ve Sn. Ahmet OCAK'ı önermiş olup Yönetim Kurulumuz bu öneriyi uygun görmüş ve Sn.Kayhan ATABEK ve Sn. Ahmet OCAK'ın 04.04.2023 tarihinde yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124011BIST