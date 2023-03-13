***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2023 21:24
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği esas ve kriterlerine göre aday olarak, Sn.Kayhan ATABEK ve Sn. Ahmet OCAK'ı önermiş olup Yönetim Kurulumuz bu öneriyi uygun görmüş ve Sn.Kayhan ATABEK ve Sn. Ahmet OCAK'ın 04.04.2023 tarihinde yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak, 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124011
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9817
En Düşük
18,9369
18:0520,3817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0249
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3817
En Düşük
20,2907
18:051.165,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.165,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9687
|18,9817
|% 0,08
|
|Euro
|20,3491
|20,3817
|% 0,12
|
|Sterlin
|23,0318
|23,1473
|% -0,01
|
|Frank
|20,7159
|20,8407
|% 0,00
|
|Riyal
|5,0388
|5,0641
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-2,24
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.876
|7.942
|-16,00
|
|Yarım
|3.848
|3.886
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.943
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
-
17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
-
17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
-
17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem