***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2024 09:18
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye ve oy hakları yönünden %100 hissedarı bulunduğumuz Bağlı Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından tesis edilip işletilmekte olan Balıkesir İli Kepsut İlçesi sınırları içerisine bulunan 24 MWe gücündeki RES/GES Birleşik Yenilenebilir Üretim Tesisimize kapasite artışı ile ilgili olarak, lisansı alınmış olan ilave 1 adet 3,6 MWM/3,6MWe gücündeki Türbin-Generatör ünitesinin kabulü ETKB (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılmış olup 09 03 2024 tarihinde ticari işletmeye alınmış ve elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır.
Bu türbin ile birlikte tesisimizin kurulu gücü 27,6 MW'a yükseltilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257306
BIST
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10:309.275
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 120,05
|Açılış
|: 9.337
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|Önceki Kapanış
|: 9.155
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9.272
En Yüksek
9.369
10:3032,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
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|Açılış
|: 33,1600
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|Önceki Kapanış
|: 33,0000
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32,0215
En Düşük
31,9269
10:3035,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0847
|Açılış
|: 36,0500
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|Önceki Kapanış
|: 36,0000
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35,3523
En Düşük
34,9689
10:302.244,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 10,16
|Açılış
|: 2.244,17
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|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
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2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler10:30
|KSTUR
|7.070,00
|6.773.060
|% 10,00
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|ALVES
|41,58
|26.057.812
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|150.479.584
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|14.846.748
|% 10,00
|
|UFUK
|289,00
|4.562.732
|% 9,99
|
|FONET
|38,88
|8.400.141
|% -10,00
|
|PEKGY
|22,48
|8.786.263
|% -9,94
|
|INGRM
|623,00
|71.990.510
|% -6,67
|
|EUKYO
|21,30
|1.857.765
|% -6,08
|
|RAYSG
|351,00
|17.941.528
|% -4,94
|
|THYAO
|284,25
|1.813.823.889
|% 1,79
|
|AKBNK
|43,32
|1.144.547.623
|% 3,54
|
|KCHOL
|179,00
|1.064.673.979
|% 2,52
|
|GARAN
|65,45
|1.024.642.891
|% 3,07
|
|ISCTR
|11,05
|881.531.091
|% 1,75
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|ISCTR
|11,05
|881.531.091
|% 1,75
|
|ZOREN
|5,45
|214.406.563
|% 0,93
|
|YKBNK
|23,54
|865.988.201
|% 2,44
|
|EKGYO
|11,48
|347.491.173
|% 1,59
|
|AKBNK
|43,32
|1.144.547.623
|% 3,54
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9964
|32,0060
|% 0,30
|
|Euro
|35,0510
|35,0681
|% 0,24
|
|Sterlin
|42,4863
|42,6993
|% -0,02
|
|Frank
|37,7091
|37,8981
|% 0,06
|
|Riyal
|8,8163
|8,8604
|% -0,00
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,28
|24,31
|% 0,66
|
|Platin
|917,79
|918,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,30
|1.023,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,94
|81,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,46
|2.178,80
|% 0,66
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