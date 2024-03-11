Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.03.2024 09:18
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Sermaye ve oy hakları yönünden %100 hissedarı bulunduğumuz Bağlı  Ortaklığımız Ayen Ostim  Enerji Üretim A.Ş. tarafından tesis edilip işletilmekte olan Balıkesir İli Kepsut İlçesi sınırları içerisine bulunan  24 MWe gücündeki RES/GES Birleşik Yenilenebilir Üretim Tesisimize kapasite artışı ile ilgili olarak, lisansı alınmış olan ilave  1 adet 3,6 MWM/3,6MWe gücündeki  Türbin-Generatör ünitesinin kabulü ETKB (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılmış olup 09 03 2024 tarihinde ticari işletmeye alınmış ve elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır.
Bu türbin ile birlikte tesisimizin kurulu gücü 27,6 MW'a yükseltilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257306


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:309.275
Değişim :  1,31% |  120,05
Açılış :  9.337  
Önceki Kapanış :  9.155  
En Düşük
9.272 En Yüksek
9.369
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 7.070,00 6.773.060 % 10,00  
ALVES 41,58 26.057.812 % 10,00  
JANTS 210,10 150.479.584 % 10,00  
DGATE 49,50 14.846.748 % 10,00  
UFUK 289,00 4.562.732 % 9,99  
daha fazla
10:30 Alış Satış %  
Dolar 31,9964 32,0060 % 0,30  
Euro 35,0510 35,0681 % 0,24  
Sterlin 42,4863 42,6993 % -0,02  
Frank 37,7091 37,8981 % 0,06  
Riyal 8,8163 8,8604 % -0,00  
daha fazla
10:30 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,28 24,31 % 0,66  
Platin 917,79 918,77 % 0,66  
Paladyum 1.020,30 1.023,69 % 0,66  
Brent Pet. 81,94 81,94 % 0,66  
Altın Ons 2.178,46 2.178,80 % 0,66  
Seans Raporu 10:30
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru