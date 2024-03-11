***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye ve oy hakları yönünden %100 hissedarı bulunduğumuz Bağlı Ortaklığımız Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından tesis edilip işletilmekte olan Balıkesir İli Kepsut İlçesi sınırları içerisine bulunan 24 MWe gücündeki RES/GES Birleşik Yenilenebilir Üretim Tesisimize kapasite artışı ile ilgili olarak, lisansı alınmış olan ilave 1 adet 3,6 MWM/3,6MWe gücündeki Türbin-Generatör ünitesinin kabulü ETKB (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılmış olup 09 03 2024 tarihinde ticari işletmeye alınmış ve elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır.Bu türbin ile birlikte tesisimizin kurulu gücü 27,6 MW'a yükseltilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257306BIST