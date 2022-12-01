***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2022 08:40
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/11/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Aydıner İnşaat A.Ş. tarafından şirketimize gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083304
BIST
11:295.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 91,71
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
11:2918,6414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
11:2919,4552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0577
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
11:291.064,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.064,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler11:27
|YGYO
|1,76
|24.724.963
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|19.174.127
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|332.111.314
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,65
|6.100.174
|% -5,30
|
|PRDGS
|14,24
|30.931.142
|% -4,49
|
|THYAO
|125,50
|3.273.973.796
|% 4,58
|
|KRDMD
|15,45
|2.255.030.635
|% 4,89
|
|SISE
|39,80
|1.911.767.114
|% 1,79
|
|PETKM
|18,33
|1.547.328.512
|% 2,46
|
|KOZAL
|384,50
|1.386.350.187
|% 4,48
|
|KRDMD
|15,45
|2.255.030.635
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,09
|873.177.914
|% 2,90
|
|YKBNK
|11,99
|1.295.724.287
|% -0,50
|
|SKBNK
|2,73
|269.042.836
|% 0,74
|
|ISCTR
|10,55
|974.349.835
|% 1,83
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6386
|18,6438
|% 0,06
|
|Euro
|19,4393
|19,4499
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4613
|22,5739
|% 0,31
|
|Frank
|19,6540
|19,7724
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9438
|4,9686
|% 0,05
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|7,60
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|4,24
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.099
|7.163
|8,00
|
|Yarım
|3.443
|3.502
|4,00
|
|Çeyrek
|1.727
|1.750
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,91
|86,91
|-0,06
|
Seans Raporu
11:27
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11:41CANTE
Yüzde 6.97 oranında artışla 153.40 lira fiyatla işlem gören hissede 241, 896 adet işlem
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11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 71 artarak (% 1.76 ) 4, 447
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11:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, UZERB, YGYO, YESIL, ALFAS, YYAPI, SNICA, BRMEN, GOZDE, MERIT
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