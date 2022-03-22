***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2022 10:01
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011902
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
0
En Düşük
0
18:0514,8244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8424
En Düşük
14,7886
18:0516,2685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0702
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,3666
En Düşük
16,2516
18:05922,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,44
|Açılış
|: 922,51
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
919,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 13,98
|
|ISDMR
|29,20
|92.540.504
|% 11,45
|
|TOASO
|80,45
|618.848.056
|% 8,64
|
|FMIZP
|115,70
|15.484.569
|% 4,01
|
|ULKER
|15,40
|42.118.310
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,71
|53.088.472
|% 0,00
|
|SKTAS
|2,95
|12.174.020
|% 0,00
|
|ULKER
|15,40
|42.118.310
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,55
|137.186.777
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,43
|8.290.043
|% 0,00
|
|THYAO
|27,92
|2.140.588.997
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 0,00
|
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 13,98
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8188
|14,8244
|% -0,01
|
|Euro
|16,2517
|16,2685
|% -0,43
|
|Sterlin
|19,3889
|19,4861
|% -0,41
|
|Frank
|15,7532
|15,8481
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9381
|3,9579
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-0,70
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,31
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|0,04
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,64
|