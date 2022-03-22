***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2022 11:40
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011919
BIST
11:292.171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,22
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.171
En Düşük
2.146
11:2914,8208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0058
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
11:2916,3256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0131
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
11:29919,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,84
|Açılış
|: 919,12
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
917,84
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ENSRI
|15,40
|1.090.643
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|19.976.394
|% 9,97
|
|AKMGY
|49,96
|2.659.002
|% 8,23
|
|GZNMI
|34,28
|34.142.824
|% 8,14
|
|EUHOL
|3,87
|24.961.557
|% 7,80
|
|PKENT
|293,80
|74.548.389
|% -7,78
|
|PENTA
|389,40
|41.263.853
|% -7,11
|
|SANEL
|7,14
|4.840.647
|% -5,93
|
|AYEN
|12,65
|32.496.206
|% -4,24
|
|MRSHL
|212,70
|1.575.571
|% -3,32
|
|THYAO
|28,38
|1.640.661.782
|% 1,65
|
|EREGL
|33,74
|1.499.458.549
|% 6,00
|
|KRDMD
|15,24
|1.319.113.463
|% 1,20
|
|SISE
|14,25
|452.901.135
|% 1,06
|
|ASELS
|24,38
|363.733.912
|% 0,91
|
|ODAS
|1,66
|173.716.379
|% 2,47
|
|KRDMD
|15,24
|1.319.113.463
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,34
|136.475.601
|% 0,00
|
|THYAO
|28,38
|1.640.661.782
|% 1,65
|
|YKBNK
|4,01
|216.353.338
|% 0,25
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8167
|14,8208
|% -0,04
|
|Euro
|16,3138
|16,3256
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,4401
|19,5376
|% -0,14
|
|Frank
|15,7887
|15,8838
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9394
|3,9592
|% -0,03
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-9,69
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,68
|