***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2022 10:03
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013611
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
0
En Düşük
0
18:0514,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0144
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8399
En Düşük
14,7891
18:0516,3301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0520
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3343
En Düşük
16,2656
18:05917,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,78
|Açılış
|: 917,60
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
914,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRISA
|32,66
|52.611.640
|% 6,62
|
|ISCTR
|8,54
|294.596.119
|% 3,63
|
|TUCLK
|13,33
|8.443.580
|% 0,00
|
|SNKRN
|33,52
|2.002.488
|% 0,00
|
|VERTU
|23,74
|23.845.368
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,93
|9.135.651
|% 0,00
|
|YGGYO
|22,74
|2.066.918
|% 0,00
|
|VERUS
|56,00
|16.722.783
|% 0,00
|
|SANEL
|5,51
|4.670.578
|% 0,00
|
|POLTK
|576,00
|2.593.347
|% 0,00
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 0,00
|
|SASA
|60,55
|2.423.140.548
|% 0,00
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,15
|1.318.322.030
|% 0,00
|
|EREGL
|32,70
|1.302.530.805
|% 0,00
|
|ODAS
|1,80
|924.859.790
|% 0,00
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|588.998.917
|% 0,00
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,87
|513.828.947
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8254
|14,8298
|% 0,10
|
|Euro
|16,3150
|16,3301
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,3726
|19,4697
|% 0,18
|
|Frank
|15,8240
|15,9193
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9408
|3,9606
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|0,51
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,63
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,87
|0,02
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,57
|