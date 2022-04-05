***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2022 17:00
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015971
BIST
17:162.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,01
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
17:1614,7276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0490
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:1616,1266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0115
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
17:16916,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,63
|Açılış
|: 916,19
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ULUSE
|150,70
|14.801.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.704.352
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.812.069
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|16.257.175
|% 9,93
|
|ASUZU
|96,20
|256.450.809
|% 9,32
|
|CEOEM
|11,92
|78.455.918
|% -9,63
|
|LIDER
|18,74
|778.703.144
|% -8,59
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|AYEN
|13,88
|8.999.963
|% -4,93
|
|GRNYO
|2,38
|3.592.926
|% -4,80
|
|THYAO
|34,36
|4.869.995.178
|% 2,69
|
|ASELS
|25,96
|3.123.648.486
|% 2,45
|
|KRDMD
|15,92
|3.004.379.575
|% 0,44
|
|GARAN
|12,56
|2.710.191.342
|% -0,55
|
|SISE
|16,55
|2.386.994.661
|% 1,72
|
|ODAS
|1,91
|853.974.282
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,59
|950.778.227
|% 3,19
|
|YKBNK
|4,22
|1.222.380.112
|% 0,24
|
|GARAN
|12,56
|2.710.191.342
|% -0,55
|
|AKBNK
|7,73
|1.660.026.384
|% 0,13
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7184
|14,7276
|% 0,33
|
|Euro
|16,1158
|16,1266
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,3003
|19,3971
|% 0,51
|
|Frank
|15,8411
|15,9366
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9126
|3,9322
|% 0,26
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|0,95
|
|Altın Gr.
|916
|916
|3,63
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,68
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,63
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Seans Raporu
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