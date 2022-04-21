***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2022 10:41
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022614
BIST
10:392.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 19,57
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.546
En Düşük
2.531
10:3914,6808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0095
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
10:3916,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1376
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0718
En Düşük
15,8826
10:39920,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,64
|Açılış
|: 920,74
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,65
BIST En Aktif Hisseler10:36
|DAGHL
|23,00
|5.910.305
|% 8,49
|
|TRGYO
|7,69
|51.688.909
|% 6,51
|
|DAGI
|3,77
|69.695.380
|% 6,50
|
|ASUZU
|95,40
|23.132.810
|% 5,94
|
|CRFSA
|36,40
|26.243.492
|% 5,63
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|AVGYO
|2,99
|6.029.899
|% -4,17
|
|MEPET
|3,51
|2.109.850
|% -3,57
|
|HUNER
|3,25
|41.658.499
|% -3,56
|
|KAPLM
|50,50
|1.779.814
|% -3,16
|
|EKGYO
|3,03
|958.276.716
|% 4,12
|
|THYAO
|38,92
|692.591.280
|% 0,15
|
|GARAN
|14,23
|501.151.350
|% 0,28
|
|YKBNK
|5,35
|392.071.320
|% 0,75
|
|SASA
|68,25
|368.056.747
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,03
|958.276.716
|% 4,12
|
|ODAS
|2,58
|219.110.110
|% -1,15
|
|YKBNK
|5,35
|392.071.320
|% 0,75
|
|DOHOL
|3,88
|163.347.287
|% 1,04
|
|VAKBN
|4,43
|157.809.665
|% 0,68
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6752
|14,6782
|% 0,05
|
|Euro
|16,0582
|16,0737
|% 0,89
|
|Sterlin
|19,1201
|19,2160
|% 0,03
|
|Frank
|15,4258
|15,5187
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9015
|3,9211
|% 0,04
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-6,06
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,84
|-0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,04
|