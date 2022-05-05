***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2022 10:16
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026520
BIST
12:412.474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 43,25
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.477
En Düşük
2.460
12:4114,8624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1296
|Açılış
|: 14,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8624
En Düşük
14,7014
12:4115,7779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1182
|Açılış
|: 15,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7779
En Düşük
15,6227
12:41905,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 14,97
|Açılış
|: 905,65
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,83
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler12:39
|IMASM
|18,15
|5.498.216
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.305.241
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.668.608
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.378.476
|% 9,96
|
|LIDER
|20,90
|81.848.431
|% -8,57
|
|DITAS
|26,70
|18.111.546
|% -6,97
|
|TSPOR
|5,26
|108.768.217
|% -6,90
|
|AKGRT
|3,19
|29.250.319
|% -5,34
|
|ETILR
|10,02
|9.173.463
|% -4,57
|
|THYAO
|42,22
|1.253.613.993
|% 2,33
|
|SISE
|18,37
|922.849.890
|% 1,38
|
|TUPRS
|248,00
|733.653.262
|% 5,89
|
|KRDMD
|15,62
|690.985.676
|% 3,03
|
|KOZAL
|177,80
|615.599.722
|% 3,25
|
|ODAS
|2,60
|415.551.198
|% 6,12
|
|YKBNK
|4,96
|505.981.486
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,73
|234.310.598
|% 2,63
|
|DOHOL
|3,56
|215.372.409
|% 2,89
|
|AKBNK
|9,02
|510.886.039
|% 1,12
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8578
|14,8617
|% 0,87
|
|Euro
|15,7646
|15,7808
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,6108
|18,7041
|% 0,34
|
|Frank
|15,1422
|15,2334
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9485
|3,9683
|% 0,90
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|14,18
|
|Altın Gr.
|905
|905
|14,85
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.146
|-28,00
|
|Tam
|6.031
|6.182
|-24,01
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-11,61
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-5,81
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,02
|