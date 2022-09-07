***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 12:37
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060964
BIST
14:333.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 7,65
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
14:3318,2405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
14:3318,0565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
14:33998,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,84
|Açılış
|: 998,22
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler14:31
|ORGE
|12,98
|53.785.740
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.834.648
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|13.796.285
|% 9,96
|
|MTRKS
|34,68
|8.713.073
|% -9,97
|
|ISFIN
|8,25
|45.679.422
|% -6,78
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|FADE
|9,34
|159.289.021
|% -5,66
|
|PRKME
|13,22
|40.502.310
|% -5,16
|
|YKBNK
|8,07
|5.518.783.346
|% -2,54
|
|EKGYO
|4,94
|4.247.566.215
|% 9,53
|
|THYAO
|73,90
|3.475.091.093
|% 0,34
|
|SISE
|26,20
|3.205.302.505
|% 2,58
|
|HALKB
|11,47
|2.131.738.443
|% 5,71
|
|EKGYO
|4,94
|4.247.566.215
|% 9,53
|
|YKBNK
|8,07
|5.518.783.346
|% -2,54
|
|VAKBN
|10,74
|2.096.816.560
|% 6,55
|
|HALKB
|11,47
|2.131.738.443
|% 5,71
|
|KRDMD
|13,16
|2.118.301.807
|% -3,87
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2318
|18,2405
|% 0,03
|
|Euro
|18,0471
|18,0565
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,8016
|20,9059
|% -0,63
|
|Frank
|18,4420
|18,5530
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8378
|4,8620
|% 0,06
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-1,24
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.766
|6.846
|6,00
|
|Yarım
|3.297
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.674
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|0,24
|
Seans Raporu
14:31
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-
14:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 09 artarak (% 0.27 ) 3, 713
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14:46XU100
Endeks 3, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 57, 275.00 milyon TL de
-
14:46SEYKM
Yüzde 4.27 oranında artışla 10.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 431, 836 adet işlem
-
14:45DOGUB
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 513, 647 adet işlem
-
14:44MRGYO
Yüzde 5.48 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 811, 304 adet işlem