***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 13:22
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062609
BIST
13:513.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -7,44
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
13:5118,2436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,3430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2458
En Düşük
18,2119
13:5118,5743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1256
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5786
En Düşük
18,4317
13:511.013,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.013,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.013,80
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler13:51
|ROYAL
|6,93
|1.428.516
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|144.532.596
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.311.776
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|761.484
|% 9,99
|
|CMENT
|67,85
|2.244.342
|% 9,97
|
|ASUZU
|264,90
|46.242.004
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.520.199
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,97
|672.125
|% -9,73
|
|BJKAS
|6,35
|150.846.255
|% -9,54
|
|UTPYA
|24,50
|537.414
|% -7,20
|
|AKBNK
|18,42
|9.405.539.782
|% 5,20
|
|YKBNK
|9,58
|8.242.191.269
|% -1,14
|
|ISCTR
|11,95
|7.166.943.191
|% -4,78
|
|THYAO
|75,80
|7.148.268.495
|% 1,13
|
|ASELS
|32,58
|4.783.045.659
|% 1,05
|
|YKBNK
|9,58
|8.242.191.269
|% -1,14
|
|EKGYO
|5,34
|3.216.967.944
|% -0,19
|
|ISCTR
|11,95
|7.166.943.191
|% -4,78
|
|AKBNK
|18,42
|9.405.539.782
|% 5,20
|
|KRDMD
|15,89
|3.914.183.972
|% 3,79
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2403
|18,2436
|% 0,16
|
|Euro
|18,5636
|18,5743
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,3248
|21,4318
|% 0,43
|
|Frank
|19,1465
|19,2618
|% 0,59
|
|Riyal
|4,8396
|4,8638
|% 0,07
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|3,27
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.013
|1,63
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.878
|6,00
|
|Tam
|6.814
|6.862
|6,00
|
|Yarım
|3.320
|3.355
|5,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|95,06
|95,06
|1,06
|