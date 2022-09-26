***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2022 10:00
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065087
BIST
11:223.272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -9,14
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.262
11:2218,4523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0383
|Açılış
|: 85,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 85,0300
|
18,4589
En Düşük
18,4086
11:2217,9053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0617
|Açılış
|: 13,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9900
|
17,9173
En Düşük
17,6343
11:2211,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,09
|Açılış
|: 11,10
|
|Önceki Kapanış
|: 11,18
|
11,21
En Düşük
10,96
BIST En Aktif Hisseler11:22
|GRNYO
|4,62
|4.052.646
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|41.333.474
|% 9,96
|
|ULKER
|23,94
|125.683.711
|% 9,92
|
|TEKTU
|2,16
|60.515.630
|% 9,64
|
|ROYAL
|6,25
|1.255.581
|% 8,70
|
|PINSU
|5,85
|23.016.269
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|172.423.047
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|676.960
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|105.858.939
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|39.384.038
|% -9,96
|
|THYAO
|69,45
|1.152.814.311
|% -1,98
|
|SASA
|64,20
|1.127.982.358
|% 3,72
|
|HEKTS
|53,20
|750.038.217
|% 5,14
|
|VESTL
|37,90
|641.411.237
|% 5,98
|
|ASELS
|30,56
|565.230.458
|% 1,53
|
|SKBNK
|2,28
|291.578.536
|% -9,88
|
|ZOREN
|4,78
|358.391.207
|% 6,94
|
|EKGYO
|3,91
|273.530.302
|% -1,51
|
|YKBNK
|6,68
|423.460.749
|% -3,75
|
|ISCTR
|7,50
|413.960.298
|% -4,21
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4487
|18,4523
|% 0,21
|
|Euro
|17,8780
|17,9053
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,7390
|19,8380
|% -0,95
|
|Frank
|18,6652
|18,7777
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8936
|4,9182
|% 0,29
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|2,21
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,59
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.735
|14,00
|
|Tam
|6.672
|6.753
|-9,00
|
|Yarım
|3.244
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,09
|
|B. Petrol
|83,96
|83,96
|-1,07
|
Seans Raporu
11:22
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