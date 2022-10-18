***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 11:26
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072642
BIST
13:083.865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 17,16
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
13:0818,5944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
13:0818,3048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
13:08987,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,55
|Açılış
|: 987,22
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler13:06
|PENTA
|532,40
|78.416.704
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|77.169.226
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|108.626.116
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|39.998.955
|% 9,96
|
|SMRTG
|114,10
|50.266.527
|% 9,92
|
|KIMMR
|7,22
|8.137.682
|% -9,98
|
|SEKFK
|9,17
|12.229.955
|% -6,05
|
|KLRHO
|34,54
|156.060.191
|% -5,68
|
|OYYAT
|34,00
|95.545.100
|% -5,29
|
|SAYAS
|24,48
|66.982.215
|% -4,67
|
|THYAO
|97,60
|3.765.328.631
|% -0,86
|
|YKBNK
|9,92
|2.818.696.138
|% 2,16
|
|ASELS
|33,76
|2.518.688.696
|% 3,24
|
|AKBNK
|15,19
|2.475.808.966
|% 2,29
|
|EKGYO
|4,44
|2.318.450.085
|% -1,11
|
|EKGYO
|4,44
|2.318.450.085
|% -1,11
|
|YKBNK
|9,92
|2.818.696.138
|% 2,16
|
|TSKB
|2,70
|719.273.161
|% -1,10
|
|SKBNK
|1,88
|415.099.240
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,54
|1.931.524.287
|% 1,60
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5836
|18,5899
|% 0,05
|
|Euro
|18,2977
|18,3144
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,8842
|20,9890
|% -0,83
|
|Frank
|18,6033
|18,7153
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9332
|4,9579
|% 0,06
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|2,68
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,55
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.742
|-39,00
|
|Tam
|6.677
|6.746
|17,00
|
|Yarım
|3.254
|3.300
|11,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.651
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,20
|0,03
|
|B. Petrol
|91,43
|91,43
|-0,19
|