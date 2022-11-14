***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.11.2022 10:01
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079701
BIST
12:104.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 85,26
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
12:1018,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0639
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
12:1019,2157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 19,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
12:101.052,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.052,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler12:08
|KONTR
|178,20
|614.637.242
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|23.021.128
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|61.289.748
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|40.719.789
|% 10,00
|
|YEOTK
|90,30
|98.952.818
|% 9,99
|
|SNGYO
|3,81
|231.906.212
|% -9,93
|
|FENER
|65,95
|234.924.740
|% -6,59
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|HLGYO
|4,32
|157.089.560
|% -5,05
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|110,80
|4.376.709.177
|% -0,63
|
|EREGL
|37,46
|1.903.878.166
|% 2,63
|
|ODAS
|11,55
|1.694.443.010
|% 6,85
|
|ASELS
|40,00
|1.652.649.520
|% 2,93
|
|AKFGY
|4,67
|1.120.403.073
|% 3,09
|
|AKFGY
|4,67
|1.120.403.073
|% 3,09
|
|ODAS
|11,55
|1.694.443.010
|% 6,85
|
|SKBNK
|2,30
|320.108.865
|% 6,48
|
|EKGYO
|5,42
|732.556.941
|% 2,26
|
|ISCTR
|9,25
|855.362.423
|% 0,76
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6044
|18,6093
|% 0,35
|
|Euro
|19,2034
|19,2152
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,8778
|21,9875
|% -0,10
|
|Frank
|19,6242
|19,7424
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9347
|4,9594
|% 0,35
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-7,96
|
|Altın Gr.
|1.054
|1.054
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|6.998
|7.103
|28,00
|
|Tam
|6.952
|7.075
|57,00
|
|Yarım
|3.376
|3.459
|28,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.729
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,95
|12,97
|0,05
|
|B. Petrol
|96,30
|96,30
|0,31
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:24HKTM
Yüzde 6.69 oranında artışla 89.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 235, 627 adet işlem
-
12:23ALCTL
Yüzde 9.97 oranında artışla 98.15 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 307 adet işlem
-
12:22POLTK
Yüzde 5.49 oranında artışla 1, 076.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 006 adet işlem
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 44 artarak (% 2.01 ) 4, 934
-
12:20XU100
Endeks 4, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 2 üstünde . İşlem hacmi 36, 191.00 milyon TL de