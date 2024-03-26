***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2024 13:06
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262465
BIST
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13:418.865
En Düşük
|Değişim
|: -1,82%
|| -164,00
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:4132,1977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0911
|Açılış
|: 32,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:4134,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1066
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:412.270,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 27,05
|Açılış
|: 2.270,92
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.272,64
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:41
|AKENR
|11,66
|21.284.665
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|74.832.214
|% 9,98
|
|OYAYO
|44,52
|14.708.949
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|83.131.884
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|10.821.087
|% 9,97
|
|MAKIM
|24,10
|14.806.384
|% -52,70
|
|PEKGY
|12,71
|629.163.042
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|8.594.450
|% -9,99
|
|PETKM
|21,30
|4.419.806.440
|% -9,97
|
|DERHL
|10,40
|39.318.183
|% -9,96
|
|THYAO
|282,50
|4.495.112.076
|% -1,14
|
|PETKM
|21,30
|4.419.806.440
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,43
|3.386.976.786
|% -6,22
|
|AKBNK
|44,62
|3.066.541.404
|% 1,22
|
|ISCTR
|11,37
|2.637.810.819
|% -0,35
|
|ZOREN
|5,43
|3.386.976.786
|% -6,22
|
|ISCTR
|11,37
|2.637.810.819
|% -0,35
|
|PETKM
|21,30
|4.419.806.440
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,61
|903.057.651
|% -1,13
|
|YKBNK
|27,04
|2.541.395.114
|% -0,29
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1933
|32,1977
|% 0,28
|
|Euro
|34,9765
|34,9892
|% 0,31
|
|Sterlin
|40,8355
|41,0402
|% -0,41
|
|Frank
|35,7986
|35,9780
|% -0,77
|
|Riyal
|8,6028
|8,6459
|% -0,57
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,72
|24,75
|% 0,66
|
|Platin
|903,41
|904,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,56
|1.004,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.195,08
|2.195,43
|% 0,66
|