***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.08.2020 15:07
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 11.08.2020
Genel Kurul Tarihi 13.09.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.09.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul, Grand Makel Hotel Topkapı
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
5 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
7 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2020 yılı denetimi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.
10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
11 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname 2019 Olağan Genel Kurul.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Eylül 2020 Pazar günü Saat: 10.00'da Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu İSTANBUL (GRAND MAKEL HOTEL TOPKAPI Toplantı Salonu) adresinde yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dökümler Ek'te sunulmuş olup, ayrıca Şirket internet adresinde ilan edilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867986
BIST