***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
27.03.2020 14:29
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul'un Ertelenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuz, 27.03.2020 tarihinde aşağıda belirtilen hususu karar altına almışlardır. Şirketimizin 19 Nisan 2020 Pazar günü Saat: 10:00'da Maltepe Mahallesi Serçe Kale Sokak No:1 Zeytinburnu, İstanbul (Grand Makel Hotel Topkapı Toplantı Salonu) adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair Devletimizin ve Bakanlığımızın almış olduğu tedbirler ve önlemler çerçevesinde hem bu uygulamalara destek olmak hem de pay sahiplerimizin toplantıya katılım hakkının korunmasını teminen ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. Süreçle ilgili gelişmeler izlenerek 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihi için yeniden davet ilanı yapılacaktır.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832819
BIST
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|IHLAS
|0,45
|53.045.010
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
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|
|Frank
|6,6790
|6,7192
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|
|Riyal
|1,7114
|1,7199
|% 0,79
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.618
|1.620
|-10,61
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|Altın Gr.
|335
|335
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
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|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,26
|14,31
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|2,95
|2,97
|0,00
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|B. Petrol
|24,77
|24,77
|-1,57
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