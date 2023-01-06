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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.01.2023 11:02
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.09.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.141.000
Mevcut Sermaye (TL) 15.028.200
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.056.400

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
AYES, TREAYES00011 15.028.200 15.028.200,000 100,00000 AYES, TREAYES00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 15.028.200 15.028.200,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 15.028.200


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.09.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 05.01.2023
SPK Başvuru Tarihi 29.09.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 05.01.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 75.141.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 15.028.200 TL'den %100 oranında artırılarak 30.056.400 TL'ye çıkarılması için yaptığımız bedelsiz sermaye artışı başvurumuz SPK tarafından onaylanarak 05 Ocak 2023 tarih ve 2023/1 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094885


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 55,60 271.884 % 9,99  
BFREN 6.229,90 134.412.775 % 8,27  
CASA 185,00 114.515 % 6,51  
EGGUB 100,80 42.808.710 % 6,44  
TETMT 268,90 1.743.181 % 6,16  
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Sterlin 22,2826 22,3944 % -0,03  
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Riyal 4,9828 5,0078 % 0,11  
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Altın Ons 1.838 1.839 5,60  
Altın Gr. 1.110 1.110 3,92  
Cumhuriyet 7.486 7.599 -45,00  
Tam 7.539 7.610 22,00  
Yarım 3.651 3.720 11,00  
Çeyrek 1.831 1.860 6,00  
Gümüş.Ons 23,39 23,43 0,18  
Gümüş Gr. 14,10 14,13 0,10  
B. Petrol 78,87 78,87 0,18  
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