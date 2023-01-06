***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.01.2023 11:02
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.09.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.141.000
Mevcut Sermaye (TL) 15.028.200
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.056.400
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
AYES, TREAYES00011 15.028.200 15.028.200,000 100,00000 AYES, TREAYES00011 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 15.028.200 15.028.200,000 100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 15.028.200
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.09.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 05.01.2023
SPK Başvuru Tarihi 29.09.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 05.01.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 75.141.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 15.028.200 TL'den %100 oranında artırılarak 30.056.400 TL'ye çıkarılması için yaptığımız bedelsiz sermaye artışı başvurumuz SPK tarafından onaylanarak 05 Ocak 2023 tarih ve 2023/1 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094885
BIST