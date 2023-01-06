***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.09.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.141.000Mevcut Sermaye (TL) 15.028.200Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.056.400Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviAYES, TREAYES00011 15.028.200 15.028.200,000 100,00000 AYES, TREAYES00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 15.028.200 15.028.200,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 15.028.200Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 29.09.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 05.01.2023SPK Başvuru Tarihi 29.09.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.01.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 75.141.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 15.028.200 TL'den %100 oranında artırılarak 30.056.400 TL'ye çıkarılması için yaptığımız bedelsiz sermaye artışı başvurumuz SPK tarafından onaylanarak 05 Ocak 2023 tarih ve 2023/1 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094885BIST