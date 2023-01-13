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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.01.2023 17:47
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 30056400 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102187


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MANAS 11,37 103.276.399 % 10,02  
ONCSM 37,40 6.427.901 % 10,00  
BRKSN 9,90 3.317.334 % 10,00  
BFREN 4.875,20 160.192.697 % 10,00  
KNFRT 15,07 22.384.004 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7877 18,7905 % 0,04  
Euro 20,3376 20,3503 % -0,21  
Sterlin 22,8751 22,9898 % 0,02  
Frank 20,1607 20,2822 % 0,02  
Riyal 4,9893 5,0143 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.912 13,18  
Altın Gr. 1.153 1.154 7,31  
Cumhuriyet 7.780 7.897 71,00  
Tam 7.835 7.913 103,00  
Yarım 3.818 3.872 50,00  
Çeyrek 1.915 1.936 25,00  
Gümüş.Ons 24,04 24,08 0,28  
Gümüş Gr. 14,51 14,53 0,16  
B. Petrol 84,44 84,44 0,41  
Seans Raporu 18:05
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