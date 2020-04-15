***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2020 18:27
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.02.2020, 10.03.2020, 10.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.03.2020
Tescil Tarihi
10.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.04.2020-10058
Açıklamalar
2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 10.03.2020 tarihli Genel Kurul kararı 10.04.2020 tarihinde tescil edilmiş
ve 14.04.2020 tarih, 10058 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838411
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
|| -2.694,88
|Açılış
|: 98.945
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|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
18:056,9110
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,0946
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9110
En Düşük
6,8079
18:057,5374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0520
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5418
En Düşük
7,4578
18:05381,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,41
|Açılış
|: 381,17
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.201.497
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.890.774
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6133
|8,6565
|% 0,38
|
|Frank
|7,1305
|7,1734
|% 0,88
|
|Riyal
|1,8303
|1,8395
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.713
|-14,61
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.500
|20,30
|
|Tam
|2.507
|2.573
|20,80
|
|Yarım
|1.220
|1.252
|10,10
|
|Çeyrek
|612
|626
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,40
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,52
|27,52
|-2,08
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
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