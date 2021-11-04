***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor









95.393İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 741.805 575.454Diğer Alacaklar95.153 60.616İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16 95.153 60.616Türev Araçlar7 19.230 20.623Stoklar9 875.478 400.357Peşin Ödenmiş Giderler150.746 41.110Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar116 51Diğer Dönen Varlıklar131.520 39.244ARA TOPLAM3.343.779 2.193.496TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.343.779 2.193.496DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 329.941 421.205Ticari Alacaklar5.710 4.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 5.710 4.869Diğer Alacaklar150 147İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar150 147Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 2.170.911 1.847.444Maddi Duran Varlıklar11 727.674 696.418Kullanım Hakkı Varlıkları13 201.356 171.486Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.152 25.315Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 20.152 25.315Peşin Ödenmiş Giderler25.314 34.010Ertelenmiş Vergi Varlığı19 56.052 850TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.537.260 3.201.744TOPLAM VARLIKLAR6.881.039 5.395.240KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 107.723 220.824Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 948.823 346.349Ticari Borçlar1.559.178 824.200İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 183.265 137.504İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 1.375.913 686.696Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13.657 67.979Diğer Borçlar3.046 2.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 1.335 1.273İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.711 1.018Türev Araçlar7 30.906 32.442Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.987 7.989Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü49.771 11.499Kısa Vadeli Karşılıklar434.372 295.645Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar46.342 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 388.030 295.645Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 21.001 42.658ARA TOPLAM3.177.464 1.851.876TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.177.464 1.851.876UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 841.050 997.017Diğer Borçlar125.696 117.153İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar125.696 117.153Uzun Vadeli Karşılıklar69.260 67.238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar69.260 67.238Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 1.991 44.553TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.037.997 1.225.961TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.215.461 3.077.837ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.616.708 2.317.403Ödenmiş Sermaye17 300.000 300.000Sermaye Düzeltme Farkları17 71.504 71.504Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-7.442 -7.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)161.410 248.016Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)162.643 249.249Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)237 237Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)162.406 249.012Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.233 -1.233Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-218.624 -233.661Yabancı Para Çevrim Farkları342 -4.822Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)9.185 5.405Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)9.185 5.405Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-228.151 -234.244Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler365.692 352.192Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.423.454 1.611.683Net Dönem Karı veya Zararı520.714 -24.889Kontrol Gücü Olmayan Paylar48.870 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.665.578 2.317.403TOPLAM KAYNAKLAR6.881.039 5.395.240Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 336 225.185 225.521 -1.096 224.425 -8.835 -8.835 0 -215.444 -224.279 338.692 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 2.478.083Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler13.500 259.977 -273.477 -13.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -98.971 -98.971 0 -98.971 -12.528 -897 -897 0 -53.300 -66.725 -103.050 -103.050 -268.746 -268.746Dönem Karı (Zararı)-103.050 -103.050 -103.050 -103.050Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -98.971 -98.971 0 -98.971 -12.528 -897 -897 0 -53.300 -66.725 0 -165.696 -165.696Kar Payları-150.000 -150.000 -150.000 -150.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 336 126.214 126.550 0 0 -1.096 0 0 125.454 -12.528 -9.732 0 0 -9.732 0 0 0 0 0 0 -268.744 0 -291.004 352.192 0 0 0 1.611.683 -103.050 1.508.633 2.059.337 0 2.059.337Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000 71.504 -7.442 237 249.012 249.249 -1.233 248.016 -4.822 5.405 5.405 0 -234.244 -233.661 352.192 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 0 2.317.403Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler13.500 -38.389 24.889 -13.500 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -86.606 -86.606 0 -86.606 5.164 3.780 3.780 6.093 15.037 520.714 520.714 449.145 -15.545 433.600Dönem Karı (Zararı)520.714 520.714 520.714 -15.545 505.169Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -86.606 -86.606 0 -86.606 5.164 3.780 3.780 6.093 15.037 0 -71.569 -71.569Sermaye Arttırımı48.600 48.600Kar Payları17 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış160 160 160 15.815 15.975Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 237 162.406 162.643 0 0 -1.233 0 0 161.410 342 9.185 0 0 9.185 0 0 0 0 0 0 0 -228.151 0 -218.624 365.692 0 0 0 1.423.454 520.714 1.944.168 2.616.708 48.870 2.665.578Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)505.169 -103.050 320.823 82.545DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-86.606 -98.971 32.315 -40.071Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-91.164 -104.180 34.016 -42.180Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.558 5.209 -1.701 2.109Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi19 4.558 5.209 -1.701 2.109Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar15.037 -66.725 27.689 -3.769Yabancı Para Çevrim Farkları5.164 -12.528 1.365 -7.423Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.332 -1.033 15.176 12.331Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)5.332 -1.033 15.176 12.331Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar6.093 -53.300 15.225 -5.873Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-394 -56.799 14.175 -5.569Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)6.487 3.499 1.050 -304Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.552 136 -4.077 -2.804Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 -1.552 136 -4.077 -2.804DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-71.569 -165.696 60.004 -43.840TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)433.600 -268.746 380.827 38.705Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-15.545 0 -15.545 0Ana Ortaklık Payları449.145 -268.746 396.372 38.705http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974930BIST