***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim
22.10.2021 08:03
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 04.11.2021 Perşembe günü KAP'ta yayınlanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2021 30/09/2021 04/11/2021
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971786
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.455
En Düşük
1.417
18:059,5017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,5420
En Düşük
9,4833
18:0511,0764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0034
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,1103
En Düşük
11,0521
18:05546,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,10
|Açılış
|: 546,32
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
548,14
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|37,40
|11.591.910
|% 10,00
|
|SERVE
|14,31
|318.031
|% 9,99
|
|EDIP
|3,92
|51.589.664
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.136.089
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.746.974
|% 9,38
|
|YEOTK
|59,70
|202.271.171
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|322.448.733
|% -9,95
|
|MERIT
|26,38
|32.875.408
|% -9,90
|
|ERSU
|4,57
|78.529.461
|% -9,86
|
|KSTUR
|263,00
|600.561
|% -8,87
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|FROTO
|188,60
|1.843.546.739
|% 6,67
|
|THYAO
|13,97
|1.456.738.397
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|SASA
|27,60
|1.169.628.564
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,94
|762.996.227
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,25
|1.156.516.066
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,32
|801.252.624
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5004
|9,5017
|% 0,02
|
|Euro
|11,0539
|11,0764
|% -0,03
|
|Sterlin
|13,0818
|13,1474
|% 0,02
|
|Frank
|10,3176
|10,3798
|% 0,02
|
|Riyal
|2,5269
|2,5396
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|3,87
|
|Altın Gr.
|546
|546
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,01
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|-0,36
|