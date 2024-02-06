***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim
06.02.2024 18:42
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 4 Mart 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilemez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 04/03/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247254
BIST
'
18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 92,44
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.891
18:0530,5564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0012
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
18:0532,8988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0394
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
18:052.000,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,18
|Açılış
|: 2.000,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FONET
|10,34
|223.618.791
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.047.056.783
|% 10,00
|
|LUKSK
|80,85
|42.356.104
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|12.103.035
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|94.370.146
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,27
|96.063.936
|% -7,91
|
|SUMAS
|321,00
|1.686.464
|% -6,96
|
|EMKEL
|19,10
|494.452.055
|% -6,65
|
|BAYRK
|43,12
|30.895.461
|% -6,59
|
|YAPRK
|294,00
|382.723.664
|% -6,07
|
|THYAO
|291,00
|14.757.357.592
|% 0,61
|
|EREGL
|44,20
|6.676.636.217
|% 1,56
|
|SASA
|39,80
|6.474.941.923
|% 1,79
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|AKBNK
|41,04
|4.398.054.924
|% 2,04
|
|ZOREN
|5,00
|2.584.199.625
|% 5,71
|
|EKGYO
|10,45
|4.229.075.525
|% 2,75
|
|TSPOR
|1,66
|383.348.941
|% 1,22
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|YKBNK
|22,82
|3.853.309.305
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5495
|30,5564
|% 0,00
|
|Euro
|32,8790
|32,8988
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,3459
|38,5382
|% 0,40
|
|Frank
|34,9576
|35,1682
|% -0,01
|
|Riyal
|8,1277
|8,1685
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|906,82
|908,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,33
|956,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,55
|78,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,08
|2.037,40
|% 0,66
|