***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Belgesi









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2021, 16.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.04.2021 tarihli, Şirket Esas Sözleşme'sinin 7. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 500.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi kararını takiben, söz konusu borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.05.2021 tarih ve 26/763 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ekte, Başvuru Formu ile İhraç Belgesi ve eki bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937266BIST