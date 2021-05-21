***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Belgesi
21.05.2021 18:14
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2021, 16.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.04.2021 tarihli, Şirket Esas Sözleşme'sinin 7. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 500.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi kararını takiben, söz konusu borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.05.2021 tarih ve 26/763 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ekte, Başvuru Formu ile İhraç Belgesi ve eki bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937266
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.449
18:058,4093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0288
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4104
En Düşük
8,3596
18:0510,2459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0157
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2029
18:05507,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,47
|Açılış
|: 507,30
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|1,87
|26.560.501
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
|
|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
|
|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
|
|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
|
|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
|
|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
|
|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
|
|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4003
|8,4093
|% 0,34
|
|Euro
|10,2319
|10,2459
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,8598
|11,9193
|% 0,03
|
|Frank
|9,3168
|9,3729
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2346
|2,2458
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|0,23
|
|Altın Gr.
|507
|507
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,49
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|1,39
|