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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

01.09.2023 19:18
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.08.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.01.2023 tarihli açıklamasına istinaden, 3.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2023 ve 51/1055 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Aygaz SPK Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Aygaz Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191049


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Yarım 5.509 5.586 18,00  
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