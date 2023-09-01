***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.01.2023İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.08.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 10.01.2023 tarihli açıklamasına istinaden, 3.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2023 ve 51/1055 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Aygaz SPK Başvuru Formu.pdfEK: 2 Aygaz Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191049BIST