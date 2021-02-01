***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.02.2021 18:37
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Uzatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 01.02.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, 2021 yılında dolacak kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Süreçle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 01 Şubat 2021 tarihinde yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Aygaz Tadil Tasarı 2021_TR.pdf
EK: 2 Aygaz Tadil Tasarı 2021_ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906777
BIST
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|PKENT
|1.677,00
|6.023.400
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|SEKUR
|35,42
|15.052.904
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|DNISI
|16,06
|32.597.042
|% 10,00
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|DZGYO
|5,50
|54.031.220
|% 10,00
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|ETILR
|5,06
|6.382.204
|% 10,00
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|VAKFN
|7,48
|17.750.071
|% -9,99
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|COSMO
|12,25
|828.869
|% -9,99
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|AYCES
|82,55
|5.118.586
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|PSDTC
|29,46
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|PSDTC
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|2.172.356.860
|% 7,54
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|KARSN
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|1.627.557.305
|% 3,65
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|GARAN
|9,48
|1.534.679.210
|% 1,83
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|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
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|SISE
|7,39
|963.502.261
|% 2,21
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|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
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|EKGYO
|2,44
|775.721.920
|% 1,24
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|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
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|GSDHO
|2,55
|520.628.058
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|531.319.991
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,1597
|7,1658
|% -2,10
|
|Euro
|8,6592
|8,6668
|% -2,46
|
|Sterlin
|9,7822
|9,8313
|% -2,14
|
|Frank
|7,9831
|8,0312
|% -2,46
|
|Riyal
|1,9066
|1,9161
|% -2,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.867
|1.867
|24,67
|
|Altın Gr.
|430
|431
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
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|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
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|Gümüş.Ons
|29,49
|29,52
|2,61
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|Gümüş Gr.
|6,80
|6,80
|0,47
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|B. Petrol
|55,61
|55,61
|0,59
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