***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.06.2020 14:44
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin (Ulusal) Uzun vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) AAA, (Ulusal) Kısa vadeli kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852288
BIST
15:58115.305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 1.693,04
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
15:586,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
15:587,7003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0472
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
15:58387,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,17
|Açılış
|: 387,18
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|7,70
|18.889.740
|% 10,00
|
|RTALB
|35,72
|85.719.884
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,17
|37.625.592
|% 9,95
|
|GLRYH
|15,36
|30.075.638
|% 9,95
|
|GLBMD
|5,09
|779.278
|% 9,94
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|TSGYO
|3,41
|19.866.990
|% -6,83
|
|GSRAY
|3,03
|283.158.912
|% -6,77
|
|SNPAM
|7,38
|15.154.640
|% -6,35
|
|NIBAS
|9,02
|17.062.262
|% -5,85
|
|GARAN
|8,56
|1.870.154.337
|% 2,76
|
|VAKBN
|5,43
|1.481.664.375
|% 2,84
|
|HALKB
|6,48
|1.140.492.164
|% 6,06
|
|THYAO
|12,72
|1.039.981.639
|% 1,60
|
|AKBNK
|6,16
|854.779.264
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,89
|622.532.255
|% 2,16
|
|VAKBN
|5,43
|1.481.664.375
|% 2,84
|
|GARAN
|8,56
|1.870.154.337
|% 2,76
|
|KRDMD
|2,95
|597.611.409
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,45
|442.029.967
|% 2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4719
|8,5144
|% 0,52
|
|Frank
|7,1799
|7,2231
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8209
|1,8300
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|11,71
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,24
|
|Cumhuriyet
|2.508
|2.521
|34,30
|
|Tam
|2.573
|2.584
|33,20
|
|Yarım
|1.254
|1.264
|17,20
|
|Çeyrek
|629
|633
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,08
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,21
|
Seans Raporu
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16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2108, 38 artarak (% 1.60 ) 133, 906
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16:09ULAS
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16:08GUBRF
Yüzde 8.53 oranında artışla 29.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 229, 412 adet işlem
-
16:07OYAYO
Yüzde 8.87 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 576, 698 adet işlem