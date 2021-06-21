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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

21.06.2021 19:20



***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/02/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
21/02/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/06/2021
Açıklama

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucunda, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, 21.06.2021 tarihi itibarıyla 9,50 olarak güncelenmiştir. 
Nihai derecelendirme notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu detaylı rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Ayrıca raporun bir kopyası Şirketimizin www.aygaz.com.tr internet sitesinde daha önceki raporlar ile birlikte yayınlanacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Alınan Not
95,83 94,86 99,51 92,44 94,95




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943460


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