***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiAtıl gayrimenkulSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüBursa ili Nilüfer ilçesi - 15.009 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi20/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Satış Bedeli50.050.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Yaklaşık %2Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%16,68Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%7Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,49Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihİşlem bugün tamamlanmıştır.Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiAtıl gayrimenkulün değerlendirilmesiElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıYaklaşık 50.000.000 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiÖzel bir karar alınmamıştır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafCoşkunöz Metal Form Mak. End. ve Tic. A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiTaraflar arasında pazarlık ile belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenleme uyarınca zorunluluk bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme Raporu yoktur.AçıklamalarŞirketimize ait Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atıl arsa ve üzerindeki taşınmazların 50.050.000 TL bedel ile satışı gerçekleştirilmiş ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831709BIST