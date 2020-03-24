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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

24.03.2020 14:30
GÜNCEL HABERLER



***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Atıl gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Bursa ili Nilüfer ilçesi - 15.009 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
50.050.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
Yaklaşık %2
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%16,68
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%7
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,49
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İşlem bugün tamamlanmıştır.
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Atıl gayrimenkulün değerlendirilmesi
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Yaklaşık 50.000.000 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Özel bir karar alınmamıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Coşkunöz Metal Form Mak. End. ve Tic. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Taraflar arasında pazarlık ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenleme uyarınca zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme Raporu yoktur.
Açıklamalar

Şirketimize ait Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atıl arsa ve üzerindeki taşınmazların 50.050.000 TL bedel ile  satışı gerçekleştirilmiş ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831709


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCTL 13,53 5.003.324 % 10,00  
DURDO 16,94 1.998.573 % 10,00  
PNSUT 10,12 26.716.327 % 10,00  
DOAS 5,61 2.261.223 % 10,00  
TATGD 5,83 11.444.383 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5624 7,6004 % 0,14  
Frank 6,5587 6,5982 % -1,17  
Riyal 1,7147 1,7233 % -1,58  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.588 1.597 39,14  
Altın Gr. 332 333 5,48  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,82 13,88 0,57  
Gümüş Gr. 2,87 2,89 0,09  
B. Petrol 27,79 27,79 0,76  
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