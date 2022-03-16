***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSAYGZA2312 ISIN kodlu 180.000.000 TL tutarındaki tahvilin 1. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 11.12.2023Vade (Gün Sayısı) 725Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAYGZA2312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 15.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 15.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 180.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 4,1259 16,7328 17,8177 7.426.620 Evet2 15.06.2022 14.06.2022 15.06.20223 13.09.2022 12.09.2022 13.09.20224 13.12.2022 12.12.2022 13.12.20225 14.03.2023 13.03.2023 14.03.20236 12.06.2023 09.06.2023 12.06.20237 11.09.2023 08.09.2023 11.09.20238 11.12.2023 08.12.2023 11.12.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarAygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZA2312 ISIN kodlu nominal 180.000.000 TL tutarındaki tahvilin 16.03.2022 tarihli birinci kupon ödemesi 7.426.620,00 TL ve birinci kupon ödemesine ilişkin faizi % 4,1259 olarak gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010907BIST