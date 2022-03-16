***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.03.2022 18:15
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSAYGZA2312 ISIN kodlu 180.000.000 TL tutarındaki tahvilin 1. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 725
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAYGZA2312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 180.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 4,1259 16,7328 17,8177 7.426.620 Evet
2 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022
3 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022
4 13.12.2022 12.12.2022 13.12.2022
5 14.03.2023 13.03.2023 14.03.2023
6 12.06.2023 09.06.2023 12.06.2023
7 11.09.2023 08.09.2023 11.09.2023
8 11.12.2023 08.12.2023 11.12.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Aygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZA2312 ISIN kodlu nominal 180.000.000 TL tutarındaki tahvilin 16.03.2022 tarihli birinci kupon ödemesi 7.426.620,00 TL ve birinci kupon ödemesine ilişkin faizi % 4,1259 olarak gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010907
BIST